Motor Sesleri Ağrı’dan Yükselecek

MOTOR SESLERİ AĞRI’DAN YÜKSELECEK

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2026 faaliyet takviminde yer alan Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, 3-5 Temmuz tarihlerinde ilk kez Ağrı’da gerçekleştirilecek.

Ağrı Dağı, Diyadin Kanyonu, Tendürek Dağı ve İshak Paşa Sarayı’nı kapsayan özel parkurlarda sporcular, hem zorlu etaplarda mücadele edecek hem de Türkiye’nin eşsiz doğal ve tarihi güzellikleri eşliğinde şampiyonluk için yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, 3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında ilk kez Ağrı’da gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ağrı Valiliği’nin iş birliğinde organize edilen şampiyona, Türkiye’nin dört bir yanından gelecek enduro ve ATV sporcularını bir araya getirecek.

Motor sporlarının en zorlu branşları arasında yer alan enduro ve ATV yarışları, bu yıl Türkiye’nin en yüksek dağı olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı başta olmak üzere Diyadin Kanyonu, Tendürek Dağı, Doğubayazıt ve İshak Paşa Sarayı çevresinde oluşturulan etaplarda gerçekleştirilecek.

Doğal parkurların yanı sıra tarihi ve kültürel mirasıyla da öne çıkan Ağrı, ilk kez ev sahipliği yapacağı organizasyonla hem motor sporları tutkunlarını hem de doğa ve macera severleri bir araya getirecek. Organizasyonun, bölgenin turizm potansiyelinin tanıtımına da önemli katkı sağlaması bekleniyor.

“Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda planlanan organizasyon kapsamında sporcular, Ağrı şehir merkezi ile Diyadin Kanyonu, Tendürek Dağı, Doğubayazıt ve Ağrı Dağı güzergâhlarını kapsayan geniş bir parkurda zamana karşı mücadele verecek.

Şampiyona, 3 Temmuz Cuma günü Ağrı şehir merkezinde gerçekleştirilecek idari kayıt ve teknik kontrollerle başlayacak. Aynı gün düzenlenecek akrobasi gösterisi ve magazin startı ile organizasyonun resmi açılışı yapılacak.

4 Temmuz Cumartesi günü Ağrı TRT Park’ta serbest antrenmanlar, sıralama turları ve canlı yayınlanacak Ekstrem Test Yarışları gerçekleştirilecek. Seyirci etabı, sporseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Şampiyonanın final günü olan 5 Temmuz Pazar ise Diyadin Kanyonu Test Etabı ile başlayacak mücadele; Tendürek Dağı, İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı 3200 metre test etaplarıyla devam edecek. Günün sonunda İshak Paşa Sarayı’nda düzenlenecek ödül töreninde dereceye giren sporcular kupalarına kavuşacak. Organizasyon, Hatay Medeniyetler Korosu konseriyle sona erecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2026 yarış takvimindeki önemli organizasyonlardan biri olan Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası’nın, motor sporlarının gelişimine katkı sağlamasının yanı sıra Ağrı’nın doğal ve kültürel değerlerinin ulusal ölçekte tanıtımına da önemli destek vermesi hedefleniyor.