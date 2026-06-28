Sinem Yıldız Ve Yasemen Bektaş’tan İtalya’da Bronz Madalya Başarısı

SİNEM YILDIZ VE YASEMEN BEKTAŞ’TAN İTALYA’DA BRONZ MADALYA BAŞARISI

Haber Merkezi

İtalya’nın Bolzano kentinde düzenlenen YONEX Italian Open 2026’da mücadele eden milli badmintoncular Sinem Yıldız ve Yasemen Bektaş, çift kadınlar kategorisinde bronz madalya kazanarak Türkiye’ye uluslararası alanda önemli bir başarı daha kazandırdı.

Milli badmintoncularımız Sinem Yıldız ve Yasemen Bektaş, 25-28 Haziran 2026 tarihleri arasında İtalya’nın Bolzano kentinde gerçekleştirilen YONEX Italian Open 2026 turnuvasında önemli bir başarıya imza attı.

Çift kadınlar kategorisinde mücadele eden milli sporcularımız, turnuva boyunca sergiledikleri başarılı performansla yarı finale yükselerek bronz madalyanın sahibi oldu. Uluslararası düzeyde elde edilen bu derece, Türk badmintonunun gelişimini ve dünya arenasındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Rakipleri karşısında ortaya koydukları mücadeleci oyun anlayışı, disiplinli performansları ve takım uyumuyla dikkat çeken Sinem Yıldız ile Yasemen Bektaş, elde ettikleri bronz madalya ile Türk sporuna yeni bir uluslararası başarı kazandırdı.

YONEX Italian Open 2026’da kazanılan bu madalya, milli badminton takımının uluslararası organizasyonlardaki istikrarlı yükselişinin önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Başta bronz madalya kazanan milli sporcularımız Sinem Yıldız ve Yasemen Bektaş olmak üzere, başarıda emeği bulunan antrenörleri ve teknik ekibi tebrik ediyor, uluslararası organizasyonlarda başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.