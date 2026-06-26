BALKAN ŞAMPİYONU ÖĞRENCİYE ONUR BELGESİ VERİLMEDİ: MEB-GSB PROTOKOLU TARTIŞMANIN ODAĞINDA!

Haber Merkezi

Malatya Kernek Anadolu Lisesi 11 / F sınıfında öğrenim gören Balkan Şampiyonu, Türkiye Şampiyonu ve Türkiye dereceli sporcu, birinci dönemde onur belgesi almasına rağmen ikinci dönemde aynı başarılarını sürdürmesine karşın onur belgesi alamadı.

Akademik başarısıyla sınıfının ilk üçünde yer alan ve okulun sosyal, kültürel ile sanatsal etkinliklerinde aktif rol üstlenen öğrenciyle ilgili karar, Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki iş birliği protokolünü yeniden gündeme taşıdı.

Malatya’da eğitim veren Kernek Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 11/ F sınıfı öğrencisinin ikinci dönemde onur belgesi alamaması eğitim ve spor camiasında tartışma yarattı.

Uluslararası alanda Balkan Şampiyonu olan, Türkiye Şampiyonluğu ve çeşitli Türkiye dereceleri elde eden başarılı sporcu, okul sporları il seçmelerinde okulunu temsil ederek Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. Bunun yanı sıra okulun tiyatro etkinliklerinde görev alan, sanat sergisi kapsamında düzenlenen çalışmalara katılan ve akademik başarı sıralamasında sınıfının ilk üç öğrencisi arasında yer alan öğrenci, birinci dönemde onur belgesiyle ödüllendirildi.

Aile, öğrencinin ikinci dönemde de sportif, akademik ve sosyal başarılarını artırarak sürdürmesine rağmen bu kez onur belgesi alamadığını belirtti. Ailenin aktardığına göre okul yönetimi, “Onur belgesi yalnızca bir dönem verilir.” yönünde açıklamada bulundu. Ancak ailenin yaptığı araştırmada, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde bir öğrencinin yalnızca bir kez onur belgesi alabileceğine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı, onur belgesinin her eğitim-öğretim döneminde ilgili kurul tarafından ayrı ayrı değerlendirilebildiği bilgisine ulaşıldı.

MEB–GSB Protokolü Başarılı Sporcuların Desteklenmesini Amaçlıyor

Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yürürlükte bulunan iş birliği protokolünün 3. maddesinde; öğrencilerin spor faaliyetlerine erişiminin artırılması, sporun tabana yayılması, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi temel amaçlar arasında yer alıyor.

Protokolün 5. maddesinin 7. fıkrasında;

“Ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerde öğrencilerin başarıları göz önüne alınarak oluşturulacak kriterler doğrultusunda teşvik mekanizmalarının oluşturulmasına yönelik mevzuat altyapısı hazırlanır.”

hükmü bulunuyor.

Aynı protokolün 5. maddesinin 8. fıkrasında, ulusal ve uluslararası müsabakalara katılan sporcu öğrencilere eğitim süreçlerinde gerekli idari kolaylıkların sağlanmasına yönelik düzenlemeler öngörülüyor.

Protokolün 6. maddesinin 7. fıkrasında ise;

“Okul spor faaliyetlerinde başarı gösteren okullara ve öğrencilere branş talimatları doğrultusunda belirlenen ödüller verilir.”

ifadelerine yer veriliyor.

Öte yandan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde onur belgesinin; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda örnek davranış sergileyen öğrenciler için düzenlenebileceği belirtiliyor.

Başarılarıyla yalnızca okulunu değil, Malatya’yı ve Türkiye’yi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil eden öğrencinin ikinci dönemde onur belgesi alamaması, eğitim camiasında değerlendirme sürecine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Aile, birinci dönemde onur belgesi alan öğrencinin ikinci dönemde Balkan Şampiyonluğu başta olmak üzere sportif başarılarına yenilerini eklemesine, akademik başarısını sürdürmesine ve okulun sosyal-kültürel faaliyetlerinde aktif görev almaya devam etmesine rağmen onur belgesi alamamasının hangi objektif kriterlere dayandığının açıklanmasını talep etti.

Aile, Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolünde başarılı sporcuların desteklenmesi ve teşvik edilmesinin esas alındığını hatırlatarak, onur belgesi değerlendirme sürecinin mevzuat hükümleri doğrultusunda yeniden incelenmesini istedi. Ayrıca konunun Millî Eğitim Bakanlığı, Malatya Valiliği, Malatya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve ilgili denetim birimleri tarafından değerlendirilmesini talep edeceklerini, gerekli görülmesi halinde CİMER üzerinden de başvuruda bulunacaklarını ifade etti.