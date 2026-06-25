Milli Badminton Takımı, YONEX Italian Open 2026’Da Türkiye’yi Temsil Edecek

MİLLİ BADMİNTON TAKIMI, YONEX ITALİAN OPEN 2026’DA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Milli Badminton Takımı, 25-28 Haziran 2026 tarihleri arasında İtalya’nın Bolzano kentinde düzenlenecek YONEX Italian Open 2026 Turnuvası’nda ay-yıldızlı forma ile korta çıkacak.

Uluslararası organizasyonda mücadele edecek milli sporcular, Türkiye adına önemli başarılara imza atmayı hedefliyor.

Uluslararası badminton takviminin önemli organizasyonlarından biri olan YONEX Italian Open 2026, 25-28 Haziran 2026 tarihleri arasında İtalya’nın Bolzano kentinde gerçekleştirilecek. Turnuvada Türkiye’yi temsil edecek Milli Badminton Takımı, güçlü rakiplerine karşı mücadele ederek hem ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hem de madalya kazanmayı amaçlıyor.

Ay-yıldızlı sporcular, organizasyon öncesindeki hazırlıklarını tamamlayarak Bolzano’da korta çıkmaya hazırlanıyor. Milli takım kafilesi, teknik ekip eşliğinde gerçekleştirdiği çalışmaların ardından uluslararası arenada başarılı sonuçlar elde etmek için mücadele verecek.

YONEX Italian Open 2026, Avrupa badminton takviminin prestijli organizasyonları arasında yer alırken, sporcular açısından uluslararası sıralama puanları bakımından da büyük önem taşıyor. Milli badmintoncularımızın turnuvada göstereceği performans, gelecek uluslararası organizasyonlar öncesinde önemli bir kazanım sağlayacak.

Badminton camiasının yakından takip edeceği organizasyonda milli sporcularımızın sergileyeceği mücadele, Türk badmintonunun uluslararası alandaki yükselişine katkı sunmayı hedefliyor.

Türkiye’yi temsil edecek tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve teknik ekibimize başarılar diliyor; ay-yıldızlı formamız altında sağlıklı, verimli ve madalyalarla dolu bir turnuva geçirmelerini temenni ediyoruz.