Altay Taekwondo Birliği’nde Tarihi Karar: Başkanlık Süresi Dört Yıla Çıkarıldı

ALTAY TAEKWONDO BİRLİĞİ’NDE TARİHİ KARAR: ‘BAŞKANLIK SÜRESİ DÖRT YILA ÇIKARILDI’

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilen Altay Taekwondo Birliği Genel Kurulu’nda önemli kararlar alındı. Başkanlık süresinin dört yıla çıkarıldığı genel kurulda, birliğin kuruluş sürecine katkı sağlayan isimlere plaket ve Kazakistan Ulusal Madalyası takdim edildi.

Altay Taekwondo Birliği Genel Kurulu, Kazakistan’ın başkenti Astana’da üye ülke temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Taekwondo camiasının önemli isimlerini bir araya getiren genel kurulda, birliğin geleceğine yönelik kritik kararlar alınırken, kuruluş sürecine katkı sunan isimler de onurlandırıldı.

Genel kurulun en dikkat çekici kararı, birlik başkanlığı görev süresinin dört yıla çıkarılması oldu. Alınan kararın, Altay Taekwondo Birliği’nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve uzun vadeli projelerin daha etkin şekilde hayata geçirilmesi açısından önemli bir adım olduğu değerlendirildi.

Toplantıda konuşan birlik yöneticileri, Altay Taekwondo Birliği’nin kuruluş sürecini yıllar önce başlatan ve her aşamada destek veren Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Başkanı Dr. Chungwon Choue’ya teşekkürlerini iletti. Birliğin bugünlere gelmesinde emeği bulunan isimlerin katkılarının unutulmayacağı vurgulandı.

Genel kurul kapsamında, kuruluş sürecinde görev alan isimler adına Dr. Ali Sağırkaya, Dr. Chungwon Choue ve diğer üyelere plaket ile Kazakistan Ulusal Madalyası takdim edildi. Ayrıca Ali Sağırkaya ve birlik yönetimine, süreç boyunca sundukları katkılar nedeniyle özel teşekkür mesajları iletildi.

Toplantıda bir sonraki genel kurulun, Kasım ayında Kazakistan Grand Prix Finali organizasyonu döneminde yeniden Astana’da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Böylece üye ülkeler arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Altay Taekwondo Birliği’nin ilk turnuvasına katılan tüm üye ülkelere başarı dileklerini ileten birlik yöneticileri, organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde büyük emek harcayan Altay Taekwondo Birliği ve Kazakistan Taekwondo Federasyonu Başkanı Kudrat Shamiyev’e teşekkür etti.

Bölgesel iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan Altay Taekwondo Birliği’nin, önümüzdeki dönemde düzenleyeceği organizasyonlarla uluslararası taekwondo camiasındaki etkinliğini artırması bekleniyor.