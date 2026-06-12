Maymun Stratejisi:

SHUKO NO Mİ İLE ZAMANLAMAYI ELE GEÇİRMEK

‘Karate sadece tekniklerin değil, stratejinin de sanatıdır. Sensei Haluk Öner, geleneksel savaş sanatlarında önemli bir yere sahip olan Shuko No Mi stratejisinin inceliklerini anlattı.’

Sensei Haluk ÖNER

Senryaku, sakusen, heiho veya hyoho, bir strateji sanatıdır. Dövüş sanatları okulları değişik teknikler çalışırlar.

Uzun mesafeden vurulan uzun teknikler, büyük adımlı duruşlar, kısa mesafede güçlü kısa vuruşlar gibi özellikleri ile birbirlerinden ayrılırlar (shotokan ryu, goju ryu, shito ryu gibi). Talebeler basitten başlayarak, zihin ve bedenlerini olgunlaştırarak daha karmaşık ve gelişmiş teknikleri de öğrenirler.

Bundan sonra artık strateji çalışmaya başlayabilirler. Ustalaştıkları birkaç teknik vasıtası ile de değişen stratejiler içindeki taktik uygulamaları başarabilirler. Strateji, bir kumite dövüşünde amaç veya sonuç elde etmek amacı ile dövüş tekniklerini birleştirme ve kullanma sanatı, becerisi elde etmek için yapılan bir plan, yöntem veya manevra anlamına gelir. Bu stratejilerden biri de Shuko-no-mi ‘dir. İnceleyelim.

Shuko no mi: ‘Vücudun küçük hilesi’.

Shu, ‘hile, yetenek, hüner, eli düzeltmek,geri çekme-toplama, saldırı ve savunma yok’, ko, ‘küçük,ezme,parçalama’ gibi anlamlara gelir. Bu strateji, normal halinden daha kısa tutulmuş kollarınızı, vücudunuza biraz daha yaklaştırarak dövüşmeyi öğretir. Ellerinizi kullanmadığınız bir savaş duruşunu ifade eder. Rakibinize yaklaşırken ellerinizi kullanmayı düşünmeyin. Önce vücudunuzu hızla hasmınıza yaklaştırmayı düşünün (hairu), içine girmeyi değil. Karşılıklı darbe alacağınız bir mesafede olduğunuzda hasma yaklaşmak kolaydır. Sonbaharda maymunlar ısınmak için birbirlerine sokulurlar. Tekniğin adı da buradan gelir. ‘Kazandıktan sonra vur, vurduktan sonra kazanma’ düşüncesi vardır.

Dövüşte, kollarınızı çok fazla uzatma alışkanlığınızı yenmeniz gerekir.

Acemi dövüşçüler bu hatayı sık yaparlar. Ürkek olduklarından hasmı mümkün olduğunca uzakta tutabilmek için, kollarını fazla uzatırlar. Dirseklerinizi normalden biraz daha kırık tutarak, maai’yi hafifçe kapayın. Eğer hasmınız, aradaki mesafeyi ayarlamak için geriye çekilirse, hemen o an ona vurun. Yaptığınız şey, tepki sürenizi bir saniyecik kısaltmak için aradaki mesafeyi bir kaç santimetre kapatmaktır. Bu bile bir şeydir. Shuko no mi ile hasmınızın zamanlamasını yok etmek için bu stratejiyi bir anlığına kullanabilirsiniz. Hasmınız hücuma hazırlandığında, kollarınızı bükün ve öne doğru eğilin; elleriniz olduğu yerde kalsın ve bedeniniz ileriye doğru uzansın. Bunu yaptığınızda maai’yi kısaltır, hasmı, saldırısında değişiklik yapmaya zorlarsınız. Bir an durduğunda, ileriye doğru uzanın ve hızla vurun. Bu düşünce, savaş sanatlarının pek çok dalında kullanılabilir. Dövüş taktiğinde ellerin vücuttan ileride olması alışıldık bir şeydir. Fakat bu durum vücut için bir tehlike yaratır, çünkü tepki süresini arttırır.

İyi eğitilmiş bir dövüşçü ellerinin vücuda olan uzaklığını azaltmalıdır.

Bu vücudunuzun daha hızlı eyleme geçmesini sağlayacaktır. Vücudun her bir tabii silahı eğitilmeli ve bir çatışmada nereye ve nasıl vuracağını bilmelidir. Karate kata’ları içinde çalışılan çift elle blok edilerek yapılan morote- uke teknikleri, shuko no mi taktiğini anlatır. Bir karate karşılaşmasında, vuruşlarınızın mesafesini %10 kısaltarak kısaltılmış kollarla dövüşün. Bunu bir süre, yumruk ve tekmelerinizi tümüyle uzatmadan yapın. Hasmınız, maai’sini yavaş yavaş bu mesafeye göre ayarlayacaktır. Onu içeri doğru çekmeyi başardığınızda vuruşlarınızı, tekniklerinizi tümüyle uzatarak tatbik edin (ki o miru- niyetinin ortaya çıktığı anı algılamak). Birdenbire, o ana kadar savurduğunuz tüm yumruklarınız ve tekmeleriniz hedefe ulaşacaktır. Hasmınız, usta bir dövüşçü ise, kısaltılmış darbelerinizi yalnızca vücudunu biraz geri yatırarak engeller (yokeru-koto, furimi).

Tepki süresi: İki etkene bağlıdır; uzaklık (empo) ve hız (sokudo).

Shuko no mi’yi kullanırken bunu aklınızda bulundurun. Bir süre yavaş tepkilerle savaşıp, ardından birdenbire son derece hızlı saldırılarla ilerlerseniz bu, fiziksel olarak ‘yakın olmak’la (semaru) ayni şeydir. Bunu başarmak olağanüstü bir kişisel denetim gerektirir, fakat mükemmel bir şekilde işler. Hasmınız sürekli saldırıyor ise, onun niyetlerini anlamaya çalışın ve vuracağınız darbeyi hazırlayın. Bir boşluk anında hemen hiç gecikmeden ileri atılın ve vurun. Önemli olan hasmı fiziksel ve zihinsel olarak savunmaya geçme fırsatı bulamadan yakalamaktır. Hasmınızın, kendi uyarısı ile sizin tepkiniz arasında belli bir zamanın geçmesini beklemesi normaldir. Shuko no mi, bu zamanı beklenenden biraz daha kısaltma yoludur. Bu aralığın içinde ona saldırmak, bedenine vurmak fikri daha çok öne çıkar (tekini mio iruiru). Çoğu zaman, zaferinizi garantilemek için ihtiyaç duyduğunuz tek şey bu olacaktır.

Tavsiyeler:

Vücudunuzu hasmınıza doğru ilerlettiğiniz zaman, asla ellerinizi ilerletmeyi düşünmeyin ve hasmınızın, size vurmaya vakti olmadan vücudunuzu ona süratle yaklaştırın. Eğer ellerinizi ilerletmek fikrinde iseniz, vücudunuz mutlaka geri kalacaktır (kalçalarınız). Onun yerine bütün vücudunuzu çabucak hareket ettirin. Eğer iki hasım bir kol menzilinde bulunuyorlarsa vücut vücuda gelmek de çok kolaydır.