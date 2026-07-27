2026 U15 & U13 Açık Hava Türkiye Şampiyonası Düzce’de Düzenlenecek

2026 U15 & U13 AÇIK HAVA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI DÜZCE’DE DÜZENLENECEK

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan 2026 U15 & U13 Açık Hava Türkiye Şampiyonası, 26-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında Düzce Şıralık Spor Kompleksi Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin dört bir yanından genç okçuların katılacağı organizasyon, geleceğin milli sporcularını bir araya getirecek.

Genç Okçular Düzce’de Hedefe Kilitlenecek

Türkiye Okçuluk Federasyonu, 2026 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenecek 2026 U15 & U13 Açık Hava Türkiye Şampiyonası için resmi reglaman ve taslak programı yayımlandı. Türkiye genelinden çok sayıda kulüp ve sporcunun katılım sağlaması beklenen organizasyon, 26-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında Düzce Şıralık Spor Kompleksi Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

Şampiyona, U15 ve U13 yaş kategorilerindeki sporcuların açık hava sezonundaki en önemli ulusal organizasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor. Genç sporcular, hem bireysel hem de takım kategorilerinde derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele verecek.

Reglaman Ve Taslak Program Yayımlandı

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan duyuruda, organizasyona ilişkin yarışma reglamanı ile taslak programın yayımlandığı bildirildi. Kulüplerin ve sporcuların başvuru süreçlerini belirtilen takvim doğrultusunda tamamlamaları, teknik toplantı ve yarışma kurallarını dikkatle incelemeleri gerektiği ifade edildi.

Şampiyonanın, genç sporcuların performanslarını sergilemelerinin yanı sıra milli takım seçmeleri ve sporcu gelişimi açısından da önemli bir organizasyon olması bekleniyor.

Okçulukta Geleceğin Yıldızları Aynı Hedefte Buluşacak

Her yıl büyük heyecana sahne olan U15 ve U13 Türkiye Şampiyonası, altyapıdaki yeteneklerin kendilerini göstermeleri adına önemli bir fırsat sunuyor. Düzce’de düzenlenecek organizasyonda sporcular, antrenörler ve kulüpler, Türk okçuluğunun geleceğine yön verecek mücadelelere tanıklık edecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonu, tüm kulüplere ve sporculara başarılar dileyerek organizasyonun centilmence ve fair-play ruhu içerisinde geçmesini temenni etti.

Kaynak: Türkiye Okçuluk Federasyonu