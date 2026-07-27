GEBZE GRAND PRIX’NİN PERDE ARKASINDAKİ BAŞARI: HAZIM ÖZDEMİR VE EKİBİ ALKIŞ TOPLADI

Vasfi Aşçı

Uluslararası Gebze Grand Prix Karate Şampiyonası, daha ilk yılında ortaya koyduğu organizasyon kalitesiyle Türk karate camiasının takdirini kazandı. Gebze Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyona, 3 ülkeden, 15 ilden, 51 kulüpten 612 sporcunun katılımıyla 5 tatamide başarıyla tamamlandı. Müsabakalar boyunca yaşanan disiplinli organizasyon, planlı program ve aksaksız işleyiş, katılımcılardan tam not aldı.

Böylesine büyük organizasyonlar, görünenin aksine aylar süren hazırlıkların ve güçlü bir ekip çalışmasının ürünüdür. Gebze Grand Prix’nin başarısının arkasında da yılların tecrübesini ortaya koyan isimler yer aldı.

Bu organizasyonun en önemli mimarlarından biri, Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili, Dünya ve Avrupa Hakemi Hazım Özdemir oldu.

Karate camiasının yakından tanıdığı Hazım Özdemir, bugüne kadar Türkiye’de ve yurt dışında düzenlenen birçok ulusal ve uluslararası organizasyonda görev alarak önemli bir organizasyonlara imza attı. Dünya hakemi olması nedeniyle uluslararası karate çevrelerinde güçlü bir iletişim ağına sahip olan Özdemir, bu bilgi ve birikimini Gebze Grand Prix’ne de yansıttı.

Organizasyonun fikir aşamasından planlanmasına, teknik hazırlıklardan hakem koordinasyonuna kadar her süreçte aktif rol üstlenen Hazım Özdemir, aylar süren çalışmalarıyla ilk kez düzenlenen bir organizasyonun profesyonel bir anlayışla hayata geçirilmesini sağladı. Gerek federasyon içerisindeki deneyimi gerekse uluslararası organizasyonlardan edindiği tecrübeler sayesinde Gebze’de örnek gösterilecek bir şampiyonaya imza atılmasında önemli pay sahibi oldu.

Bu süreçte Kocaeli Karate İl Temsilcisi, Dünya ve Avrupa Hakemi Yaşar Coşkun da önemli sorumluluk üstlendi. Yaşar Coşkun Hazım Özdemir ile diyalog içerisinde olup, başta Türkiye Karate Federasyonu olmak üzere Gebze Belediyesi, Gebze Kaymakamlığı ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında güçlü bir koordinasyon kurulmasına katkı sağladılar. Kurumlar arasındaki uyum ve ortak çalışma kültürü sayesinde organizasyon, ilk yılında beklenenin de üzerinde bir başarıya ulaştı.

Organizasyonun teknik planlamasında ise İsmail Beyazıt’ın ve Tugba Çoşkun’un özverili çalışmaları dikkat çekti. Müsabaka programlarının hazırlanması, kategori planlamalarının oluşturulması, kura sisteminin düzenlenmesi, maçların başlama ve bitiş saatlerinin planlanması ile tatamilerin verimli şekilde kullanılması konusunda yürüttüğü titiz çalışma sayesinde organizasyon boyunca herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Sporcuların, antrenörlerin ve hakemlerin programlarını rahatlıkla takip edebilmesi, müsabakaların zamanında başlayıp zamanında tamamlanması, iyi hazırlanmış organizasyon planının en somut göstergelerinden biri oldu.

Hazım Özdemir, Yaşar Coşkun, Tuğba Çoşkun ve İsmail Beyazıt’ın uyum içerisinde yürüttüğü çalışmalar, organizasyonun her aşamasına yansıdı. Teknik ekibin disiplinli yaklaşımı sayesinde hem hakemler hem antrenörler hem de sporcular, uluslararası standartlarda bir organizasyonda mücadele etmenin memnuniyetini yaşadı.

Şampiyonanın açılış ve ödül törenine Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Federasyon Başkan Vekili Hayrettin Hamurcu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ile Kocaeli Karate İl Temsilcisi Yaşar Coşkun katıldı. Organizasyonda ayrıca Dünya ve Avrupa Şampiyonu Eray Şamdan ile Karate Milli Takımı eski Teknik Direktörü Adnan Şamdan da yer alarak sporculara destek verdi.

Sonuç olarak Gebze Grand Prix Karate Şampiyonası, yalnızca başarılı bir spor organizasyonu olmanın ötesinde; doğru planlama, güçlü koordinasyon ve ekip ruhunun başarıya nasıl dönüştüğünü gösteren örnek bir çalışma olarak hafızalarda yer etti. Özellikle Hazım Özdemir’in liderliğinde yürütülen organizasyon süreci, Yaşar Coşkun’un kurumlar arasındaki koordinasyona sağladığı katkı Tuğba Çoşkun ve İsmail Beyazıt’ın teknik planlamadaki titiz çalışmaları, bu başarının temel taşlarını oluşturdu.

Tüm katılımcılar bu organizasyondan memnun ayrılırken, Gebze Grand Prix Karate Şampiyonasının geleneksel hale gelmesini dilediler.

#GebzeGrandPrix #Karate #Gebze #TürkiyeKarateFederasyonu #ErcümentTaşdemir #HazımÖzdemir #YaşarCoşkun #İsmailBeyazıt #TuğbaCoşkun #KarateAilesi #KarateTürkiye #VasfiAşçı_Photography