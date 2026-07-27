PARA MASA TENİSİ MİLLÎ TAKIMIMIZ ASTANA’DA MADALYA İÇİN MASAYA ÇIKIYOR

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Türkiye Para Masa Tenisi Millî Takımı, 25-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen ITTF World Para Future Astana 2026 organizasyonunda ay-yıldızlı formayla mücadele edecek.

Millî sporcular, uluslararası arenada Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek madalya hedefiyle rakiplerinin karşısına çıkacak.

Para Masa Tenisi Millî Takımı Astana’da Türkiye’yi Temsil Edecek

Türkiye Para Masa Tenisi Millî Takımı, 25-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kazakistan’ın Astana kentinde gerçekleştirilen ITTF World Para Future Astana 2026 organizasyonunda ülkemizi temsil ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinden başarılı sporcuların katıldığı organizasyonda millî takım, madalya mücadelesi verecek.

Beş Millî Sporcu Ay-Yıldızlı Formayla Mücadele Edecek

Şampiyonada Türkiye adına Eylül Melike Kırsakal, Medine Karakurt, Efe Gümüş, Burak Burç ve Utku Çabiroğlu mücadele edecek. Hazırlıklarını tamamlayan millî sporcular, uluslararası organizasyonda başarılı sonuçlar elde ederek Türk bayrağını kürsüde dalgalandırmayı hedefliyor.

Hedef Madalya Ve Başarı

Teknik ekip gözetiminde şampiyonaya hazırlanan Para Masa Tenisi Millî Takımı, Astana’da gerçekleştirilecek karşılaşmalarda güçlü rakiplerine karşı mücadele ederek önemli dereceler elde etmeyi amaçlıyor. Organizasyonun, sporcuların uluslararası sıralamadaki konumları açısından da büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Başkan Birol Aydın’dan Başarı Mesajı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, organizasyon öncesinde yaptığı değerlendirmede millî takıma olan güvenini dile getirdi.

Aydın, “Para Masa Tenisi Millî Takımımızı Kazakistan’ın Astana kentinde düzenlenecek ITTF World Para Future organizasyonunda ülkemizi temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Millî özel sporcularımızın azimlerine, mücadelelerine ve ay-yıldızlı formaya duydukları bağlılığa yürekten inanıyoruz. Sporcularımıza, antrenörlerimize ve teknik ekibimize müsabakalar boyunca başarılar diliyor; ülkemize güzel sonuçlar ve madalyalarla döneceklerine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye, Astana’da düzenlenen organizasyonda elde edeceği başarılarla hem uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha göstermeyi hem de yeni madalyalar kazanmayı hedefliyor.

Kaynak: Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu