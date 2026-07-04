U16 KIZ MİLLİ TAKIMI 5. GELİŞİM KAMPI TAMAMLANDI, BALKAN ŞAMPİYONASI HAZIRLIKLARI HIZ KAZANDI

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

2026 Balkan Şampiyonası ve 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında düzenlenen U16 Kız Milli Takımı 5. Gelişim Kampı sona erdi.

2012 ve 2013 doğumlu 38 sporcunun katıldığı kampta teknik, fiziksel ve taktik analizler gerçekleştirilirken, geleceğin milli voleybolcuları için kapsamlı performans değerlendirmeleri yapıldı.

U16 Kız Milli Takımı 5. Gelişim Kampı Tamamlandı

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından, 2026 Balkan Şampiyonası ile 2027 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında planlanan U16 Kız Milli Takımı 5. Gelişim Kampı başarıyla tamamlandı.

2012 ve 2013 doğumlu sporculardan oluşan 38 kişilik geniş oyuncu havuzunun yer aldığı kampta, genç voleybolcuların teknik, fiziksel ve taktik gelişimleri detaylı şekilde analiz edildi. Kamp boyunca gerçekleştirilen bireysel performans testleri ve saha içi gözlemler doğrultusunda sporcuların gelişim süreçleri kapsamlı olarak değerlendirildi.

Performans Analizleri Tamamlandı

Milli takım teknik ekibi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sporcuların oyun becerileri, fiziksel yeterlilikleri ve taktiksel uygulamaları ayrı ayrı incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda oluşturulan raporlar, milli takımın gelecek dönem kadro planlamasında önemli rol oynayacak.

Kamp sonunda belirlenen sporcular yeniden milli takım kampına davet edilerek 2026 Balkan Şampiyonası hazırlıklarını sürdürecek. Böylece genç sporcuların uluslararası organizasyonlara en iyi şekilde hazırlanması hedefleniyor.

Uzun Vadeli Milli Takım Planlaması

Türkiye Voleybol Federasyonu, Gelişim Kampları ile yalnızca kısa vadeli başarıyı değil, geleceğin milli takım kadrolarını oluşturacak oyuncuların uzun vadeli gelişimini de desteklemeyi amaçlıyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen kamplar sayesinde genç yeteneklerin performansları yakından takip edilirken, milli takım oyuncu havuzu da sürekli genişletiliyor.

Deneyimli Teknik Kadro Görev Aldı

Gelişim Kampı; Altyapı Milli Takım Koordinatörü Şahin Çatma koordinasyonunda gerçekleştirildi. Teknik ekipte Baş Antrenör Batuhan Ragıp Şen, yardımcı antrenörler Muhammet Taha Altınöz ve Özlem Özdemir, kondisyoner Uğur Devrim, istatistik antrenörü Efe Çolak ile alan antrenörü Birol Serim görev yaptı.

Türkiye’nin farklı illerindeki kulüplerden davet edilen 38 genç sporcu ise kamp boyunca milli takım antrenörlerinin gözetiminde çalışmalarını sürdürerek gelecekte ay-yıldızlı formayı başarıyla temsil edebilmek adına önemli bir gelişim süreci geçirdi.

Kaynak: Türkiye Voleybol Federasyonu