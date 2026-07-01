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U17 Erkek Milli Takımı Porto Riko’yu Farklı Geçti, Son 16 Turuna Grup Lideri Olarak Yükseldi

U17 Erkek Milli Takımı Porto Riko’yu Farklı Geçti, Son 16 Turuna Grup Lideri Olarak Yükseldi
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U17 ERKEK MİLLİ TAKIMI PORTO RİKO’YU FARKLI GEÇTİ, SON 16 TURUNA GRUP LİDERİ OLARAK YÜKSELDİ

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası’nda 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı, Porto Riko’yu 98-77 mağlup ederek grup aşamasını lider tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupasında mücadele eden 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı, grup aşamasındaki üçüncü maçında Porto Riko’yu 98-77 mağlup ederek adını son 16 turuna grup birincisi olarak yazdırdı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan karşılaşmada milliler, baştan sona üstün bir performans sergiledi

Müsabaka, tabii platformu ile S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanırken, tribünlerde basketbol dünyasının önemli isimleri de yer aldı. Karşılaşmayı FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, FIBA Avrupa ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile federasyon yöneticileri yakından takip etti.

Türkiye, grup liderliğini elde etti

Ay-yıldızlı ekip mücadeleye Ömer Kutluay, Darius Karutasu, Arda Öztürk, Noyan Tolan ve Kartal Bora Şimşek ilk beşiyle başladı. İlk periyodu 29-23 önde tamamlayan milliler, devre arasına 57-35’lik üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrek sonunda da 77-54’lük skor avantajını koruyan Türkiye, karşılaşmadan 98-77 galip ayrılarak grup liderliğini elde etti.

Bu sonuçla moral depolayan 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası Son 16 Turunda 1 Temmuz Çarşamba günü saat 20.15’te Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, taraftarının desteğiyle çeyrek finale yükselmek için parkeye çıkacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen ve dünyanın en başarılı genç basketbolcularını bir araya getiren FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası, hem sportif rekabet hem de genç yeteneklerin gelişimi açısından büyük önem taşıyor.

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