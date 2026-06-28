Curling Super Series 2026’Da “Örnek Sporcu” Ödülü Berfin Şengül’e Verildi

CURLİNG SUPER SERİES 2026’DA “ÖRNEK SPORCU” ÖDÜLÜ BERFİN ŞENGÜL’E VERİLDİ

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Curling Super Series 2026 Turnuvası’nda mücadele eden sporcuların oylarıyla “Örnek Sporcu” seçilen Berfin Şengül, sergilediği fair play anlayışı ve örnek davranışlarıyla organizasyonun en anlamlı ödüllerinden birine layık görüldü.

Ödül, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin tarafından takdim edildi.

Curling Super Series 2026 Turnuvası’nda sadece sportif başarılar değil, centilmenlik ve fair play ruhu da ödüllendirildi. Turnuvaya katılan sporcuların oylarıyla gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, örnek davranışları ve sportmen kişiliğiyle dikkat çeken Berfin Şengül, “Örnek Sporcu” ödülünün sahibi oldu.

Turnuva boyunca rakiplerine, takım arkadaşlarına ve hakemlere karşı sergilediği saygılı tutum ile fair play anlayışı sayesinde sporcuların takdirini kazanan Berfin Şengül, organizasyonun en prestijli ödüllerinden birine layık görüldü.

“Örnek Sporcu” ödülü, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin tarafından takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Başkan Şebin, sporda centilmenlik, dürüstlük ve saygının en az sportif başarı kadar önemli olduğuna dikkat çekerek Berfin Şengül’ü tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Türkiye Curling Federasyonu, sporun temel değerlerinden olan fair play kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, örnek davranışlarıyla öne çıkan sporcuları ödüllendirmeye devam ediyor.