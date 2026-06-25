Sivas’ta Düzenlenecek 3. Kademe Antrenör Uygulama Eğitimi İçin Başvurular Başladı

SİVAS’TA DÜZENLENECEK 3. KADEME ANTRENÖR UYGULAMA EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Haber Merkezi

Türkiye Güreş Federasyonu, 2026 faaliyet programı kapsamında düzenlenecek 3. Kademe Antrenör Uygulama Eğitimi Kursu’nun 03-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sivas’ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kursa katılmak isteyen adaylar, başvurularını 25-29 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapabilecek.

Türkiye Güreş Federasyonu, antrenör eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. 2026 faaliyet programında yer alan 3. Kademe Antrenör Uygulama Eğitimi Kursu, 03-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sivas’taki Ahmet Ayık Sporcu Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanlığı bünyesinde düzenlenecek eğitim programı, yeni antrenörlerin yetiştirilmesi ve mevcut antrenörlerin kademe yükseltmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Başvurular E-Devlet Üzerinden Alınacak

Kademe Antrenör Uygulama Eğitimi Kursu’na başvurular, 25-29 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

Başvuru işlemleri;

e-Devlet > Gençlik ve Spor Bakanlığı > Spor Bilgi Sistemi > Uygulamaya Git > Spor Elemanı > Kurs Başvuru > Antrenör

adımları takip edilerek tamamlanabilecek.

Kursa; daha önce Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Temel Eğitim Kursu’nu başarıyla tamamlayan adaylar ile önceki uygulama eğitimlerinde bütünleme hakkı bulunan kursiyerler başvurabilecek.

Kontenjan 50 Kişiyle Sınırlı

Federasyon tarafından yapılan açıklamaya göre kurs kontenjanı 50 kişi ile sınırlandırıldı. Başvuru belgeleri e-Devlet sistemi üzerinden dijital olarak yüklenecek.

Kontenjanın dolması halinde ise ilerleyen dönemlerde yeni uygulama eğitimi kurslarının açılacağı ve duyuruların Türkiye Güreş Federasyonu’nun resmî internet sitesi üzerinden paylaşılacağı bildirildi.

Kurs Ücretleri Açıklandı

Kurs başvurusu federasyon tarafından onaylanan adaylar, Spor Bilgi Sistemi’nde kayıtlı e-posta adreslerine gönderilecek referans numarası veya T.C. kimlik numarası ile yalnızca Halkbank şubelerinden ödeme yapabilecek.

2026 yılı kurs ücretleri ise şöyle belirlendi:

Kategori yükseltme ve Temel Eğitim’den başarılı adaylar: 4.550 TL

BESYO denklik başvurusu onaylanan adaylar: 3.000 TL

Federasyon ayrıca, ödemelerin internet bankacılığı, mobil uygulama veya ATM üzerinden yapılamayacağını, kurs ücretlerinin EFT veya havale yoluyla federasyon hesaplarına gönderilmemesi gerektiğini önemle hatırlattı.

Kurs Takvimi

Ön Kayıt Tarihleri: 25-29 Haziran 2026

Kurs Tarihi: 03-10 Temmuz 2026

Kademe: 3. Kademe

Kurs Merkezi: Ahmet Ayık Sporcu Eğitim Merkezi / Sivas



Adaylara Önemli Hatırlatma

Türkiye Güreş Federasyonu, kurs ücretlerinde sistem üzerinde farklı bir tutar görülmesi halinde adayların ödeme yapmadan önce federasyonla iletişime geçmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca başvuru sürecinde istenilen tüm belgelerin eksiksiz şekilde e-Devlet sistemi üzerinden yüklenmesi gerektiği vurgulandı.