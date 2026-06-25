26-28 Haziran 2026 Yeşilay Kuraş Ümitler Türkiye Şampiyonası Düzce’de Düzenlenecek

YEŞİLAY KURAŞ ÜMİTLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 26-28 HAZİRAN’DA DÜZCE’DE DÜZENLENECEK

Haber Merkezi

26-28 Haziran 2026’da Düzce Akçakoca’da düzenlenecek Yeşilay Kuraş Ümitler Türkiye Şampiyonası’nın talimatı ve katılım süreci açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Yeşilay Kuraş Ümitler Türkiye Şampiyonası, 26-28 Haziran 2026 tarihlerinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde gerçekleştirilecek. Müsabaka talimatı yayımlanırken, kulüp ve ferdi sporcuların katılım işlemleri için son başvuru tarihinin 24 Haziran 2026 olduğu bildirildi.

Yeşilay Kuraş Ümitler Türkiye Şampiyonası Düzce’de Yapılacak

Türkiye’nin dört bir yanından ümitler kategorisindeki kuraş sporcularını bir araya getirecek olan Yeşilay Kuraş Ümitler Türkiye Şampiyonası, 26-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Düzce’nin Akçakoca ilçesinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonaya ilişkin resmi müsabaka talimatı yayımlanırken, organizasyona katılacak kulüpler ve ferdi sporcular için başvuru süreci de başladı. Sporcuların, teknik ekiplerin ve kulüplerin belirtilen tarihler içerisinde gerekli işlemleri eksiksiz tamamlamaları gerekiyor.

Müsabaka Talimatı Yayımlandı

Şampiyonaya katılacak sporcuların uyması gereken tüm teknik kurallar, yaş kategorileri, tartı programı ve organizasyon detayları yayımlanan resmi müsabaka talimatında yer aldı.

Organizasyona katılacak tüm kulüp ve sporcuların, müsabaka öncesinde talimatı dikkatle incelemeleri önem taşıyor.

Katılım Formları 24 Haziran’a Kadar Gönderilecek

Federasyon tarafından yapılan açıklamaya göre, organizasyona katılacak tüm illerin faaliyet katılım formlarını eksiksiz doldurarak Excel formatında en geç 24 Haziran 2026 tarihine kadar bilgi@gosbf.org.tr adresine göndermeleri gerekiyor.

Başvurularda şu hususa özellikle dikkat edilmesi istendi:

Kulüp sporcuları için Kulüp Faaliyete Katılım Formu

Ferdi sporcular için ise Ferdi Faaliyete Katılım Formu ayrı ayrı doldurulacak.

Aynı ilde hem kulüp hem de ferdi sporcular bulunuyorsa, iki farklı form hazırlanarak federasyona iletilecek.

Eksik veya hatalı başvuruların değerlendirmeye alınmayabileceği belirtildi.

Türkiye’nin En İyi Ümit Kuraş Sporcuları Akçakoca’da Buluşacak

Kuraş branşının genç yeteneklerini bir araya getirecek organizasyonda sporcular, Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edecek. Şampiyonanın hem sporcuların gelişimine hem de kuraş branşının yaygınlaşmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Organizasyonun yoğun katılımla gerçekleşmesi öngörülürken, Düzce’nin Akçakoca ilçesi üç gün boyunca kuraş heyecanına ev sahipliği yapacak.