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IFMA Elite Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye’den 9 Final Başarısı

IFMA Elite Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye’den 9 Final Başarısı
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IFMA ELİTE BÜYÜKLER MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE’DEN 9 FİNAL BAŞARISI

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde devam eden IFMA Elite Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye Muaythai Milli Takımı büyük bir başarıya imza attı.

Dünyanın dört bir yanından seçkin sporcuların katıldığı organizasyonda ay-yıldızlı ekip, 9 kategoride finale yükselerek Türk spor tarihine geçen bir performans sergiledi.

Şampiyona boyunca ortaya koydukları başarılı mücadelelerle dikkat çeken milli sporcular, yarı final karşılaşmalarını geçerek altın madalya yolunda önemli bir aşamayı geride bıraktı. Türkiye, kadınlar ve erkeklerde toplam 9 sporcuyla dünya şampiyonluğu mücadelesi verecek.

Final karşılaşmalarında kadınlarda Eda Erçin (-45 Kg), Özlem Melek Korkmaz (-48 Kg), Fatma Çeken (-51 Kg), Fatma İpek Bozkurt (-67 Kg), Hatice Öksüz (-71 Kg) ve Zeliha Nur Kamaç (+75 Kg) ringe çıkacak. Erkeklerde ise Mert Güney (-48 Kg), Cihan Doğru (-51 Kg) ve Utku Mete Yağcı (-60 Kg) altın madalya hedefiyle mücadele edecek.

Türk Milli Takımı’nın elde ettiği bu sonuçlar, Türkiye’nin uluslararası muaythai arenasındaki yükselen gücünü bir kez daha ortaya koydu. Özellikle son yıllarda elde edilen uluslararası başarılar, Türk muaythaisinin dünya çapındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Türkiye Muaythai ve Jiu Jitsu Federasyonu, finale yükselen sporcuları, antrenörleri ve teknik ekibi tebrik ederek final müsabakalarında başarı dileklerini iletti. Federasyon yetkilileri, milli sporcuların dünya şampiyonluğu yolunda önemli bir fırsat yakaladığını vurguladı.

Kuala Lumpur’da gerçekleştirilecek final karşılaşmalarında gözler Türk sporcuların üzerinde olacak. Ay-yıldızlılar, dünya şampiyonluğu ve altın madalya hedefi doğrultusunda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için ringe çıkacak.

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