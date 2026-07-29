Türk Muaythai’si Avrupa’nın Zirvesine Hazırlanıyor: Ayvalık’ta Tarihi Elite League Heyecanı

Türk Muaythai’si Avrupa’nın Zirvesine Hazırlanıyor:

AYVALIK’TA TARİHİ ELITE LEAGUE HEYECANI

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türk Muaythai’si, uluslararası organizasyonlardaki yükselişini Avrupa’nın en prestijli organizasyonlarından biriyle sürdürüyor.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı, Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) Başkanı, Muaythai Union Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız’ın liderliğinde düzenlenecek European Muaythai Elite League, 1 Ağustos 2026 tarihinde Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı Plajı’nda gerçekleştirilecek.

Avrupa’nın elit sporcularını buluşturacak organizasyon öncesinde koordinasyon toplantısı tamamlanırken, hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.

European Muaythai Elite League İçin Geri Sayım Başladı

Türkiye Muaythai Federasyonu, uluslararası organizasyonlardaki başarılarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Avrupa’nın en önemli profesyonel Muaythai organizasyonlarından biri olarak gösterilen European Muaythai Elite League, 1 Ağustos 2026 tarihinde Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı Plajı’nda sporseverlerle buluşacak.

Avrupa’nın farklı ülkelerinden seçkin sporcuların mücadele edeceği organizasyon, yalnızca üst düzey müsabakalara değil, Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonlarındaki gücüne ve spor turizmine de önemli katkılar sunacak. Sarımsaklı Plajı’nın eşsiz atmosferinde kurulacak ring, Avrupa Muaythai camiasını Türkiye’de buluşturacak.

Hasan Yıldız’ın Uluslararası Liderliği Dikkat Çekiyor

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı, Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) Başkanı, Muaythai Union Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız, Türk Muaythai’sinin uluslararası alandaki yükselişine liderlik etmeyi sürdürüyor.

Hasan Yıldız’ın uluslararası spor yönetimindeki etkin görevleri sayesinde Türkiye, son yıllarda Avrupa ve dünya çapındaki önemli organizasyonlara ev sahipliği yaparken, spor diplomasisindeki etkinliğiyle de dikkat çekiyor.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde edilen başarılar, uluslararası organizasyonlar ve federasyonlar arasında geliştirilen güçlü iş birlikleri, Türk Muaythai’sinin dünya sporunda saygın bir konuma ulaşmasını sağlıyor.

Hasan Yıldız, European Muaythai Elite League organizasyonunun yalnızca Türkiye açısından değil, Avrupa Muaythai camiası için de büyük önem taşıdığını belirterek, Ayvalık’ın unutulmaz bir organizasyona ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Koordinasyon Toplantısında Son Hazırlıklar Tamamlandı

European Muaythai Elite League organizasyonu öncesinde çevrim içi koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız’ın yanı sıra Dr. Erdoğan Aydın, Avrupa Muaythai Federasyonu Hakem ve Kurallardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Muaythai Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı, organizasyon kurulu üyeleri, teknik ekipler ve görevli yöneticiler katıldı.

Toplantıda müsabaka programı, uluslararası hakem görevlendirmeleri, müsabaka kurallarının uygulanması, sporcu güvenliği, sağlık tedbirleri, teknik altyapı, yayın planlaması, protokol düzeni ve organizasyonun tüm operasyonel süreçleri ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Dr. Erdoğan Aydın, Avrupa Muaythai Federasyonu Hakem ve Kurallardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Muaythai Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak yaptığı değerlendirmede, organizasyonun Avrupa Muaythai Federasyonu ile Uluslararası Muaythai Federasyonu’nun hakemlik ve müsabaka standartlarına uygun şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Aydın, görev alacak hakemlerin uluslararası kriterlere göre belirlendiğini ifade ederek, adil yönetim anlayışının, sporcu güvenliğinin ve müsabaka kurallarının eksiksiz uygulanmasının organizasyonun temel öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Türk hakemliğinin uluslararası alandaki saygınlığının her geçen yıl arttığını belirten Dr. Erdoğan Aydın, European Muaythai Elite League’in yalnızca sporcular için değil, Türk hakemliği açısından da önemli bir vitrin olacağını ifade ederek, organizasyonun Türkiye’nin hakemlik alanındaki bilgi birikimini ve organizasyon tecrübesini Avrupa spor kamuoyuna bir kez daha göstereceğini söyledi.

Sports TV Ekranlarından Canlı Yayınlanacak

Avrupa’nın en seçkin Muaythai sporcularını aynı ringde buluşturacak European Muaythai Elite League organizasyonunun Sports TV ekranlarından canlı yayınlanması planlanıyor.

Milyonlarca sporseverin takip etmesi beklenen organizasyonun, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin uluslararası tanıtımına ve spor turizmine de önemli katkılar sunacağı değerlendiriliyor.

Ayvalık Avrupa Muaythai’sinin Buluşma Noktası Olacak

Doğal güzellikleriyle Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Ayvalık, European Muaythai Elite League sayesinde bu kez Avrupa Muaythai camiasının buluşma noktası olacak.

Sarımsaklı Plajı’nda kurulacak profesyonel ringde gerçekleştirilecek müsabakalar, Avrupa’nın en başarılı sporcularını Türkiye’de bir araya getirirken, organizasyonun bölge ekonomisine ve spor turizmine de değer katması bekleniyor.

Türk Muaythai’sinin Uluslararası Yükselişi Devam Ediyor

Türkiye Muaythai Federasyonu, Hasan Yıldız liderliğinde gerçekleştirdiği uluslararası organizasyonlar, dünya federasyonlarıyla kurduğu güçlü iş birlikleri ve başarılı spor diplomasisiyle Türk Muaythai’sinin uluslararası alandaki yükselişini sürdürüyor.

European Muaythai Elite League’in başarıyla gerçekleştirilmesiyle birlikte Türkiye’nin Avrupa’nın önemli Muaythai organizasyon merkezlerinden biri olma yolunda önemli bir adım daha atması bekleniyor.

Ayvalık’ta düzenlenecek organizasyon, yalnızca üst düzey müsabakalara ev sahipliği yapmakla kalmayacak; aynı zamanda Türkiye’nin organizasyon gücünü, hakemlik alanındaki uluslararası başarısını ve Muaythai sporundaki yükselen vizyonunu Avrupa spor kamuoyuna bir kez daha taşıyacak.

Kaynak: Türkiye Muaythai Federasyonu