Karabük’te Sayokan Tarihi:

İLK RESMÎ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI AÇTI

Fikret YİĞİT – SİYAHKUŞAK

Türk savaş sanatı Sayokan’ın ilk resmî Türkiye Şampiyonası, Karabük’te 13 ilden 22 kulüp ve 346 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Organizasyon, yalnızca sportif mücadelelere değil; Türk töresi, disiplin, karakter eğitimi ve kültürel miras vurgusuna da sahne oldu.

Karabük, 25-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Türk mücadele sporları açısından dikkat çeken bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Yaklaşık çeyrek asırlık gelişim sürecinin ardından Sayokan’ın ilk resmî Türkiye Şampiyonası, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen sporcuları, antrenörleri, hakemleri ve kulüp temsilcilerini aynı çatı altında buluşturdu.

Şampiyona, Sayokan camiası için yalnızca bir yarışma takviminin başlangıcı değil; uzun yıllar boyunca emek, sabır ve teşkilatlanma anlayışıyla büyütülen bir sistemin resmî spor organizasyonu niteliği kazanmasının sembolü olarak değerlendirildi.

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Dünya Sayokan Federasyonu Başkanı Ahmet Yaşar Tanrıverdi, Sayokan’ın kurucusu Yabgu Nihat Yiğit ile çok sayıda kamu yöneticisi ve spor temsilcisinin katıldığı şampiyonada, müsabakalar kadar spor ahlakı, saygı ve kardeşlik atmosferi de ön plana çıktı.

346 Sporcu Aynı Töre Etrafında Buluştu

13 ilden 22 kulübün katıldığı organizasyonda 346 sporcu mücadele etti. Minderde teknik beceri, kondisyon ve mücadele gücü öne çıkarken; tribünlerde ailelerin yoğun ilgisi, Sayokan’ın yalnızca sporcular arasında değil, toplumun farklı kesimlerinde de karşılık bulduğunu gösterdi.

Şampiyona boyunca Alp, Almıla ve Aybarların mücadeleleri; hakemlerin yönetimleri, antrenörlerin rehberliği ve kulüplerin dayanışmasıyla birleşti. Bu yönüyle Karabük organizasyonu, Sayokan’ın gelecekteki ulusal ve uluslararası faaliyetleri için önemli bir tecrübe alanı oluşturdu.

Dünya ve Türkiye Federasyonları Teknik Kurul Üyesi, Ulusal Hakem ve Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Sayokan Spor Dalı Yurtiçi Koordinatörü Murat Çekiç, ilk resmî şampiyonanın taşıdığı anlamı şu sözlerle değerlendirdi:

“1999 yılında Sayokan kurulduğunda çok küçük bir aileydik. Bugün Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce sporcunun katıldığı ilk resmî Türkiye Şampiyonasını tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu organizasyon yalnızca bir spor müsabakası değildir. Bu, Türk savaş geleneğinin yeniden ayağa kalkmasının sembolüdür.”

Çekiç, ilk organizasyonun aynı zamanda gelişim için bir fırsat sunduğunu belirterek, elde edilen tecrübelerin gelecek şampiyonalara daha profesyonel biçimde yansıtılacağını ifade etti.

Sayokan: Teknikten Öte Bir Eğitim Anlayışı

Dünya savaş sanatları tarihinde birçok ülke kendi kültürel birikiminden doğan sistemlerle tanınmaktadır. Japonya Karate, Judo, Aikido ve Sumo; Kore Taekwondo, Hapkido ve Tang Soo Do; Çin Kung-fu; Tayland Muay Thai; Fransa Savate; Brezilya Capoeira ve İsrail Krav Maga ile uluslararası mücadele sporları alanında yer edinmiştir.

Sayokan ise Türk tarihinin savaş stratejilerinden, töresinden, destanlarından ve disiplin anlayışından beslenen bir sistem olarak bu alanda kendine özgü bir yol çiziyor. Sistem, teknik uygulamaların yanında tarih bilinci, ahlaki sorumluluk, saygı, dayanışma ve karakter gelişimini de eğitim anlayışının merkezine koyuyor.

Sayokan Kurucusu Yabgu Nihat Yiğit’in kültürel miras vurgusu, sistemin temel felsefesini ortaya koyuyor. Sayokan’da Türk medeniyetlerinin motifleri, tarihî kahramanlık anlatıları ve akıl-beden birlikteliği, spor eğitimine yön veren ana unsurlar arasında bulunuyor.

Murat Çekiç de Sayokan’ın bu yönüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Biz sadece yumruk veya tekme öğretmiyoruz. Saygıyı, töreyi, disiplini, fedakârlığı ve vatan sevgisini de öğretiyoruz. Sayokan’ın amacı güçlü insan yetiştirmekten önce karakterli insan yetiştirmektir.”

Hakemler İçin “Közgü”, Camiaya Ayna Oldu

İlk Türkiye Sayokan Şampiyonası’nda görev alan hakemler de organizasyonun gelişim sürecindeki önemine dikkat çekti. Ediz Tanyu Halil Kozanoğlu, şampiyonanın herkes için bir “Közgü”, yani ayna olduğunu belirtti.

Kozanoğlu, ilk organizasyonun sporcular, hakemler, antrenörler ve yöneticiler açısından eksiklerin görülmesi ve geleceğe daha güçlü hazırlanılması bakımından değerli olduğunu ifade etti. Sayokan’ın temelinde bulunan erdem, adalet ve kardeşlik anlayışının müsabaka alanına yansıtılmasının, sistemin en önemli kazanımlarından biri olduğu vurgulandı.

“Sistem Kurmak, Geleceği İnşa Etmektir”

Denizli Sancak Spor Kulübü adına değerlendirmede bulunan Yıldırım Söyler ise Sayokan’ın yalnızca bir mücadele sistemi değil, güçlü bir teşkilat ve eğitim modeli olduğunu belirtti.

Söyler, “Bir sistem kurmak ve onu sağlam bir teşkilat yapısıyla geleceğe taşımak, adeta bir devlet inşa etmek kadar kıymetli ve büyük bir sorumluluktur” ifadelerini kullanarak, Sayokan’ın Türk dünyasına köklerinden beslenen bir disiplin, strateji ve karakter anlayışı sunduğunu dile getirdi.

Düzce Şampiyon Spor Kulübü, Bandırma Akademi ve farklı illerden gelen temsilciler de şampiyonanın birlik duygusunu güçlendirdiğini, ilk organizasyonda kazanılan tecrübelerin gelecekte daha büyük başarıların temelini oluşturacağını ifade etti.

Anadolu Gökbörü Spor Kulübü’nden Dikkat Çeken Başarı

Şampiyonada dikkat çeken kulüplerden biri de Anadolu Gökbörü Spor Kulübü oldu. Karabük’te düzenlenen organizasyona 15 sporcuyla katılan kulüp, mücadele ettiği kategorilerin tamamında derece elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Disiplinli hazırlık süreci, teknik yeterlilik ve yüksek mücadele ruhuyla mindere çıkan sporcuların performansı, Sayokan’ın kulüp yapılanması içinde nitelikli sporcu yetiştirme anlayışının geliştiğini ortaya koydu. Kulübün başarısı, genç sporcuların sistem içerisinde doğru eğitim ve istikrarlı çalışmayla önemli sonuçlar elde edebileceğinin de göstergesi oldu.

Uluslararası Hedeflere Doğru

Karabük’te tamamlanan ilk resmî Türkiye Şampiyonası, Sayokan’ın gelecek hedefleri açısından yeni bir başlangıç olarak görülüyor. Camiada, daha geniş katılımlı Türkiye şampiyonaları, uluslararası kamplar ve dünya organizasyonları düzenlenmesi yönünde güçlü bir irade bulunuyor.

Sayokan’ın önündeki temel görev, sahip olduğu kültürel ve felsefi değerleri modern spor bilimi, kurumsal yapı, hakemlik standartları ve sporcu gelişim programlarıyla daha da güçlendirmek olacaktır. Karabük Şampiyonası, bu hedefe ulaşma yolunda atılmış önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.

Türk savaş geleneğini çağdaş spor anlayışıyla bir araya getiren Sayokan; sportif başarı kadar disiplin, ahlak, karakter ve kültürel hafızayı da geleceğe taşıma iddiasını sürdürüyor.

Kaynaklar:

Sayokan camiası temsilcilerinin açıklamaları, şampiyona organizasyon bilgileri, kulüp temsilcilerinin değerlendirmeleri.