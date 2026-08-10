SALONDA DEĞİLDİM AMA GEMLİK’TEKİ EMEĞİ GÖRDÜM!

Gemlik’te emeğin, güvenin ve karate sevgisinin hikâyesi vardı.

Bazı organizasyonlarda salonda bulunmasanız bile size kendisini hissettirir.

Bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası benim için tam da böyle bir organizasyondu.

Bu kez Gemlik’te, tribünde, tatamide ya da basın olarak tataminin kenarında değildim. Ancak turnuvayı uzaktan ama yakından takip ettim.

Katılımcı sayısından kategorilere, Türkiye’nin farklı illerinden gelen kulüplerden farklı ülkelerden organizasyona dahil olan sporculara kadar turnuvanın her aşamasını takip etmeye çalıştım.

Tatamide yaşanan mücadeleleri, dereceye giren sporcuları ve organizasyonun genel başarısını da yakından izledim.

Ve bir kez daha şu gerçeği gördüm:

Başarılı bir organizasyon, müsabakalar başladığında değil, çok daha öncesinde kazanılır.

Gemlik’te de bunun en güzel örneklerinden birini gördük.

15 ülkeden ve Türkiye’nin 29 ilinden yüzlerce sporcunun aynı organizasyonda buluşması kesinlikle tesadüf değil.

Bunun arkasında günler öncesinden başlayan ciddi bir hazırlık, yoğun bir iletişim, titiz bir çalışma ve büyük bir emek var.

GÖRÜNMEYEN EMEĞİN İSMİ: HAZIM ÖZDEMİR

Bu noktada Hazım Özdemir’in hakkını özellikle teslim etmek gerekiyor.

Turnuvadan günler öncesinde başlayan hazırlık sürecinde, özellikle davetler ve katılımcılarla ilgili yürütülen çalışmalarda büyük bir emek ortaya koydu.

Kulüplerle, sporcularla ve karate camiasıyla kurulan iletişim; turnuvanın güçlü katılımında önemli rol oynadı.

Çünkü dışarıdan bakıldığında çok kolay görünebilir:

“Sporcular geldi, salon doldu, müsabakalar yapıldı.”

Ama işin mutfağını bilenler bunun hiç de öyle olmadığını bilir.

Bir sporcuyu Gemlik’e davet etmek, kulüplerle iletişim kurmak, farklı şehirlerden ve ülkelerden katılım sağlamak, bütün bu süreci takip etmek ve organizasyon gününe kadar koordinasyonu sürdürmek ciddi bir emek ister.

İşte bu görünmeyen emeğin önemli isimlerinden biri de Hazım Özdemir oldu.

Bu çalışmaların yanında İsmail Beyazıt ve Tuğba Coşkun’un da organizasyon sürecine verdikleri katkıyı ayrıca belirtmek gerekiyor.

Ortaya çıkan başarılı organizasyon, tek kişinin değil; görevini büyük bir titizlikle yapan bir ekibin eseri.

GEMLİK BELEDİYESİ İLE GÜÇLÜ İLETİŞİM

Organizasyonun başarısında dikkat çeken bir başka nokta ise Kasım Demir hocamızın Gemlik Belediyesi ile kurduğu güçlü diyalog.

Bence bu konu özellikle vurgulanmalı.

Çünkü büyük organizasyonların sürdürülebilir olması için yalnızca iyi bir organizasyon ekibine sahip olmak yetmez.

Yerel yönetimle güçlü iletişim kurmak, karşılıklı güven oluşturmak ve aynı hedef doğrultusunda hareket etmek de gerekir.

Gemlik’te bunun güzel bir örneğini görüyoruz.

Kasım Demir hocamızın Gemlik Belediyesi ile kurduğu güçlü iletişim ve yıllar içerisinde oluşan karşılıklı güven, organizasyonun arkasındaki önemli desteklerden biri olmuş.

Gemlik Belediyesi’nin kendisine duyduğu güven ve organizasyona verdiği tam destek, turnuvanın daha güçlü ve başarılı şekilde gerçekleştirilmesine önemli katkı sağlamış.

Bu birliktelik, spora ve karateye verilen değerin de önemli bir göstergesi.

Bir belediye, kendisine güven duyduğu ve çalışmalarını takdir ettiği bir organizasyon ekibine destek verdiğinde, ortaya sadece bir spor organizasyonu çıkmıyor.

Şehrin tanıtımına, spor kültürüne ve sosyal hayatına katkı sağlayan büyük bir buluşma ortaya çıkıyor.

Gemlik’te de tam olarak böyle bir tablo yaşandı.

KASIM DEMİR VE KARATEYE ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Kasım Demir hocamızın hakkını da burada ayrıca teslim etmek gerekiyor.

Karateye yıllarını vermiş, bu sporun gelişmesi için mücadele etmiş, girişkenliği ve çalışkanlığıyla öne çıkmış bir isim.

Bazı insanlar karateyi sadece müsabaka günü yaşar.

Bazıları ise karate için yılın 365 günü çalışır.

Kasım Demir hocamızın yaptığı da tam olarak bu.

Yıllar içerisinde oluşturduğu ilişkiler, Gemlik Belediyesi ile kurduğu güven ortamı ve karate camiasındaki iletişimi, bugün ortaya çıkan başarılı organizasyonun önemli yapı taşlarından biri.

Elbette bu başarı sadece Kasım Demir’in başarısı değil.

Böylesine büyük bir organizasyonun arkasında büyük bir ekip var.

Sporcular…

Antrenörler…

Hakemler…

Kulüpler…

Veliler…

Organizasyon ekibi…

Destek veren kurum ve kuruluşlar…

Ve bütün bunların arkasında günlerce çalışan, emek veren insanlar.

Hepsinin bu başarıda payı var.

SALONDA DEĞİLDİM AMA…

Bu yazının başında “Salonda değildim” dedim.

Evet, bu yıl Gemlik’te değildim.

Ama bir gazeteci gözüyle organizasyonu takip ettim.

Katılımı takip ettim.

Kategorileri takip ettim.

Kulüpleri takip ettim.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen sporcuları takip ettim.

Farklı ülkelerden organizasyona katılan sporcuları takip ettim.

Ve bütün bunların sonucunda ortaya çıkan tabloyu gördüm.

Gemlik artık sadece bir karate turnuvasına ev sahipliği yapmıyor.

Gemlik, karate camiasının önemli buluşma noktalarından biri olma yolunda ilerliyor.

Yedinci kez düzenlenen bir organizasyonun 15 ülkeyi ve Türkiye’nin 29 ilini aynı çatı altında buluşturması bunun en açık göstergesi.

Bu nedenle bu başarıyı sadece madalya kürsüsünde aramamak gerekiyor.

Çünkü madalyayı sporcu kazanır.

Ama o sporcunun Gemlik’e gelmesini sağlayan, turnuvayı hazırlayan, kulüplerle iletişim kuran, davetleri gerçekleştiren, belediyeyle koordinasyonu sağlayan ve organizasyonun başarılı şekilde gerçekleşmesi için çalışan insanların emeği de o madalyanın bir parçasıdır.

Gemlik’te bu yıl sadece karate yapılmadı.

Emek bir araya geldi.

Tecrübe bir araya geldi.

Güven bir araya geldi.

Dostluk bir araya geldi.

Ve en önemlisi, karate sevgisi yüzlerce insanı aynı salonda buluşturdu.

Bu nedenle başta Kasım Demir hocamız olmak üzere; Hazım Özdemir, İsmail Beyazıt ve Tuğba Coşkun’u, organizasyona destek veren Gemlik Belediyesi’ni ve emeği geçen tüm kurum, kuruluş, kulüp, antrenör, hakem, sporcu ve velileri kutluyorum.

Çünkü bazı başarılar kürsüde görünür.

Bazı başarılar ise perde arkasında yaşanır.

Gemlik’teki başarı, ikisini de içinde barındırıyor.

Nice yıllara Gemlik…

Nice turnuvalara…

Nice şampiyonlara…

Ve karate adına daha nice güzel buluşmalara.

Emeği geçen herkesin eline, yüreğine sağlık.

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