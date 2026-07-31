Samsun, Muaythai Dostluk Turnuvasına Ev Sahipliği Yapacak

SAMSUN, MUAYTHAİ DOSTLUK TURNUVASI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Muaythai Federasyonu Samsun 2026 İl Faaliyet Programı kapsamında düzenlenecek Muaythai Dostluk Turnuvası, 5-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında Samsun Çobanlı İskelesi’nde gerçekleştirilecek.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen organizasyon, Türkiye’nin dört bir yanından sporcuları dostluk, kardeşlik ve centilmence mücadele anlayışıyla buluşturacak.

Muaythai Camiası Samsun’da Buluşuyor

Türkiye Muaythai Federasyonu Samsun 2026 İl Faaliyet Programı kapsamında düzenlenecek Muaythai Dostluk Turnuvası, 5-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında Samsun’un Çobanlı İskelesi’nde gerçekleştirilecek.

Her yıl geleneksel olarak organize edilen turnuvaya Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde çok sayıda sporcu katılacak. Türkiye’nin farklı illerinden gelecek kulüplerin mücadele edeceği organizasyon, sporcuların müsabaka tecrübesini artırırken Muaythai camiasını da aynı çatı altında buluşturacak.

Dostluk Ve Fair-Play Ön Planda Olacak

Karadeniz’in eşsiz atmosferinde gerçekleştirilecek turnuva boyunca sporcuların yanı sıra antrenörler, hakemler, kulüp yöneticileri ve sporseverler de organizasyonda yer alacak.

Rekabetin centilmence yaşanacağı organizasyonda, sporcular hem derece elde etmek hem de yeni sezon öncesinde önemli bir hazırlık yapma fırsatı yakalayacak. Turnuvanın, iller arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmesi ve Muaythai kültürünün gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Hasan Yıldız: “Muaythai Ailemiz Güçlenmeye Devam Ediyor”

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu Başkanı, Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) Başkanı, Dünya Muaythai Birliği Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız, organizasyonun önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Muaythai branşımız ülkemizin her bölgesinde gelişimini sürdürüyor. Samsun’da düzenlenecek Dostluk Turnuvası’nın sporcularımızın gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Başta Samsun İl Temsilcimiz Sayın Özgür Arlı olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”

Özgür Arlı: “Sporcularımızı En İyi Şekilde Ağırlayacağız”

Türkiye Muaythai Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Özgür Arlı, organizasyon için hazırlıkların tamamlandığını belirterek şunları söyledi:

“Samsun olarak geleneksel hale gelen Dostluk Turnuvası’na yeniden ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelecek sporcularımızı en iyi şekilde ağırlamak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Sporcularımıza başarılı ve sakatlıksız bir turnuva diliyorum.”

Tuncay Karaal: “Her Yıl Muaythai Ailesini Buluşturuyoruz”

Türkiye Muaythai Federasyonu Karadeniz Bölgesi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Tuncay Karaal, organizasyonun bölge sporuna katkısına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Samsun’da her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Dostluk Turnuvası, yalnızca sportif başarıların değil, dostluk ve kardeşlik duygularının da pekiştiği önemli bir organizasyondur. Sporcularımızın gelişimine katkı sağlayan bu organizasyonun Muaythai sporunun yaygınlaşmasına da önemli destek verdiğine inanıyoruz.”

Muaythai’nin Gelişimine Katkı Sunuyor

Türkiye Muaythai Federasyonu Samsun İl Temsilciliği, Samsun 2026 İl Faaliyet Programı kapsamında yıl boyunca düzenlediği organizasyonlarla Muaythai sporunun il genelinde yaygınlaşmasına, genç sporcuların gelişimine ve yeni yeteneklerin Türk sporuna kazandırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

5-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Muaythai Dostluk Turnuvası’nın, yüksek katılım ve çekişmeli müsabakaların yanı sıra dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhuyla Türk Muaythai camiasını bir kez daha Samsun’da buluşturması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Muaythai Federasyonu