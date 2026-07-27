MALATYA’DA MİNİK TEKVANDOCULAR MADALYALARA AMBARGO KOYDU 🥋🏆

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Minikler Malatya Taekwondo Şampiyonası’nda minik taekwondocular madalyalara ambargo koydu!

Malatya Taekwondo İl Temsilcisi Nedim Türk yönetimindeki sporcular, bireysel madalyaların yanı sıra Kızlar Takım Şampiyonluğu, Erkekler Takım Şampiyonluğu ve Genel Klasman Şampiyonluğu elde ederek organizasyona damga vurdu.

Malatya’da Minik Tekvandocular Madalyalara Ambargo Koydu

Malatya’da düzenlenen 15 Temmuz Minikler Malatya Taekwondo Şampiyonası, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Yeşilyurt Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, Malatya Taekwondo İl Temsilcisi Nedim Türk yönetimindeki sporcular hem bireysel hem de takım kategorilerinde gösterdikleri üstün performansla önemli bir başarıya imza attı.

Turnuva sonunda Malatya ekibi; Kızlar Takım Şampiyonu, Erkekler Takım Şampiyonu ve Genel Klasman Şampiyonu olarak organizasyonun en başarılı takımı olmayı başardı. Elde edilen sonuçlar, sporcuların disiplinli çalışmasının ve teknik ekibin özverili hazırlık sürecinin karşılığı olarak değerlendirildi.

Altın Madalyalar Malatya’ya Geldi

Şampiyonada altın madalya kazanan sporcular şu isimlerden oluştu:

Sare Gürbüz

Elif Miray Çolak

Livanur Bakırcı

Merve Polat

Ayaz Mirza Çakır

Mehmet Emin Göçer

Taha Kocaman

Ali Sefa Kocaman

Bu başarılı performanslar sayesinde Malatya ekibi takım klasmanlarında da zirvede yer aldı.

Gümüş Ve Bronz Madalyalarla Büyük Başarı

Turnuvada gümüş madalya kazanan sporcular:

Elif Sare Emekli

Elif Sare Karaca

Ömer Boztaş

Bertan Çağlar

Bronz madalya kazanan sporcular ise:

Ayşenur Kızılkaya

Cennet İkra Batar

Emir Özdemir

Selim Sökmen

Dorukcan Güneş

Ahmet Furkan Karademir

Nedim Türk: “Başarı Ekip Ruhunun Eseri”

Şampiyonada elde edilen üç takım şampiyonluğu ve çok sayıda bireysel derece, Malatya tekvandosunun altyapıda ne kadar güçlü bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Başarıların ardından yapılan değerlendirmede, sporcuların disiplinli çalışmaları, antrenörlerin özverili katkıları ve ailelerin desteğinin bu sonuçlarda büyük pay sahibi olduğu vurgulandı. Organizasyona katılan tüm sporcular mücadelelerinden dolayı tebrik edilirken, gelecekte ulusal ve uluslararası şampiyonalarda da Malatya’yı başarıyla temsil etmeleri temenni edildi.

Malatya tekvandosu, yetiştirdiği başarılı sporcularla Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandırmaya devam ediyor.

Kaynak: Malatya Taekwondo İl Temsilciliği