MALATYA’DA TAEKWONDO PUM 1-2-3-4-5. DAN SINAVI 476 SPORCUNUN KATILIMIYLA TAMAMLANDI

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Malatya Orduzu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen Taekwondo Pum 1-2-3-4-5. Dan Sınavı, 18 farklı ilden 476 sporcunun katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Sporcular, bir üst kuşağa yükselebilmek için bilgi, teknik ve performanslarını sergilerken organizasyon yoğun ilgi gördü.

Malatya’da Taekwondo Pum 1-2-3-4-5. Dan Sınavı Büyük İlgi Gördü

Malatya, önemli bir taekwondo organizasyonuna daha ev sahipliği yaptı. Orduzu Spor Kompleksi’nde düzenlenen Taekwondo Pum 1-2-3-4-5. Dan Sınavı, Türkiye’nin 18 farklı ilinden gelen toplam 476 sporcunun katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın yaşandığı sınav organizasyonunda sporcular, bir üst kuşağa yükselmek için teknik bilgi, disiplin, koordinasyon ve performanslarını hakem heyeti önünde sergiledi. Gün boyunca süren sınavlarda sporcuların gösterdiği azim ve mücadele takdir topladı.

Sporcular Büyük Heyecan Yaşadı

Sınava katılan sporcular, uzun süredir hazırlandıkları kuşak sınavında başarılı olabilmek için yoğun çaba gösterdi. Tribünleri dolduran aileler ise çocuklarının heyecanına ortak olurken, antrenörler sporcularını sınav boyunca yalnız bırakmadı.

Taekwondo camiasının önemli organizasyonlarından biri olan Pum Dan Sınavı, hem sporcuların gelişimine katkı sağladı hem de farklı illerden gelen sporcuların bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmesine vesile oldu.

Emeği Geçenlere Teşekkür

Organizasyonun sorunsuz şekilde tamamlanmasında görev alan hakemler, antrenörler, idareciler ve organizasyon ekibi büyük özveri gösterdi. Katılımcılar, organizasyonun başarılı şekilde gerçekleştirilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ederek, bu tür faaliyetlerin Türk taekwondosunun gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Malatya’da başarıyla tamamlanan Taekwondo Pum 1-2-3-4-5. Dan Sınavı sonunda derece ve başarı gösteren sporcular, bir üst kuşağa yükselmenin mutluluğunu yaşarken, organizasyon toplu hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.