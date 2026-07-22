ÇOK ÖZEL
MAKAMIN SINIRI BİNA DEĞİL, SORUMLULUĞUDUR - Sensei İsmail KOCAL - Toplumlar sadece kanunlarla değil, o kanunları hayata geçiren bir anlayışla, bir devlet terbiyesiyle ayakta kalır.
Gündüz Zabıta, Akşam Şampiyonların Hocası: Arslan Gökçe Başarılarıyla Dikkat Çekiyor…
Gündüz Zabıta, Akşam Şampiyonların Hocası: Arslan Gökçe Başarılarıyla Dikkat Çekiyor…
Spor Toto 15 Temmuz Süper Minikler Türkiye Judo Şampiyonası Tokat’ta Başlıyor…
Spor Toto 15 Temmuz Süper Minikler Türkiye Judo Şampiyonası Tokat’ta Başlıyor…
Muaythai Süper Ligi’nde 2. Ayak Heyecanı Hatay’da Başlıyor
Muaythai Süper Ligi’nde 2. Ayak Heyecanı Hatay’da Başlıyor
2026 ANALİG Taekwondo Grup Müsabakalarının Yapılacağı İl Değişti
2026 ANALİG Taekwondo Grup Müsabakalarının Yapılacağı İl Değişti
Hayri Doğan Hozanlı Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası Muhteşem Finallerle Tamamlandı
Hayri Doğan Hozanlı Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası Muhteşem Finallerle Tamamlandı
Ortahisar Belediyesi Karate Takımı, Türkiye Üçüncüsü Oldu
Ortahisar Belediyesi Karate Takımı, Türkiye Üçüncüsü Oldu
Makamı Sınırı Bina Değil, Sorumluluğudur…
Makamı Sınırı Bina Değil, Sorumluluğudur…
Türkiye Şampiyonu Alara Akbaş Dünya Şampiyonası Yolunda Türkiye’nin Umudu Oldu
Türkiye Şampiyonu Alara Akbaş Dünya Şampiyonası Yolunda Türkiye’nin Umudu Oldu
Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası Sarıveliler’de Başlıyor
Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası Sarıveliler’de Başlıyor
Bayburt Üniversitesi EUSA Avrupa Üniversiteler Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi Temsil Edecek
Bayburt Üniversitesi EUSA Avrupa Üniversiteler Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi Temsil Edecek

Malatya’da Yeşilay Çocuklar Minik Ve Yıldızlar Muaythai İl Seçmeleri Yapılacak

Malatya’da Yeşilay Çocuklar Minik Ve Yıldızlar Muaythai İl Seçmeleri Yapılacak
REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

MALATYA’DA YEŞİLAY ÇOCUKLAR MİNİK VE YILDIZLAR MUAYTHAI İL SEÇMELERİ YAPILACAK

Haber Merkezi:

Türkiye Muaythai Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenecek Yeşilay Çocuklar Minik ve Yıldızlar Muaythai İl Seçmeleri, 1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. 

REKLAM ALANI

Organizasyonda başarılı olan sporcular, Türkiye Şampiyonası yolunda önemli bir adım atacak.

Malatya Muaythai Heyecanına Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenecek Yeşilay Çocuklar Minik ve Yıldızlar Muaythai İl Seçmeleri, Malatya’da sporseverleri buluşturacak. Minik ve yıldız kategorilerindeki sporcular, il seçmelerinde dereceye girebilmek ve Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde edebilmek için mücadele edecek.

Müsabakalar, Türkiye Muaythai Federasyonu’nun yayımladığı talimat doğrultusunda gerçekleştirilecek. Sporcuların 2026 vizeli lisansa sahip olmaları, gerekli Khan derecelerini tamamlamaları ve federasyonun online kayıt sistemine kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Türkiye Muaythai Federasyonu Onur Kurulu Üyesi ve Malatya İl Hakem Kurulu Başkanı Vahap Kösemen, organizasyonun çocukların spora yönlendirilmesi ve muaythai branşının gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, seçmelere katılacak tüm sporculara, antrenörlere ve hakemlere başarılar diledi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek organizasyonun, yoğun katılımla tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Muaythai Federasyonu

REKLAM ALANI
ETİKETLER:
MİLLİLERİMİZ KARATE 1 PREMİER LİĞ’İN SON GÜNÜNDE 3 FİNAL, 8 BRONZ MAÇINA ÇIKACAK
MİLLİLERİMİZ KARATE 1 PREMİER LİĞ’İN SON GÜNÜNDE 3 FİNAL, 8 BRONZ MAÇINA ÇIKACAK
SİYAHKUŞAK Dergi’nin Posteri İle 1987’ye Minik Bir Yolculuk…
SİYAHKUŞAK Dergi’nin Posteri İle 1987’ye Minik Bir Yolculuk…
FLAŞ! MEDYADAN AVRUPA FATİHLERİNE ÖVGÜ DOLU SÖZLER…
FLAŞ! MEDYADAN AVRUPA FATİHLERİNE ÖVGÜ DOLU SÖZLER…
Genç Milli Taekwondocularımız Astana’da 10 Madalya Kazandı
Genç Milli Taekwondocularımız Astana’da 10 Madalya Kazandı
Mike Tyson, “Ölümün eşiğindeyim, çünkü iflah olmaz bir alkoliğim.”
Mike Tyson, “Ölümün eşiğindeyim, çünkü iflah olmaz bir alkoliğim.”
SENSEİ SALİH DOĞAN: “ERCÜMENT BAŞKAN ÇOK GÜZEL İŞLER YAPIYOR!”
SENSEİ SALİH DOĞAN: “ERCÜMENT BAŞKAN ÇOK GÜZEL İŞLER YAPIYOR!”
ROMA’DA KARATE-1 PREMİER LEAGUE HEYECANI!
ROMA’DA KARATE-1 PREMİER LEAGUE HEYECANI!
TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU İLK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU İLK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Khabib Nurmagomedov – Dustin Poirier Karşılaştı, Bakın Kim Kazandı
Khabib Nurmagomedov – Dustin Poirier Karşılaştı, Bakın Kim Kazandı
İŞTE TKF YÖNETİM KURULU
İŞTE TKF YÖNETİM KURULU
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.