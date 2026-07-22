MALATYA’DA YEŞİLAY ÇOCUKLAR MİNİK VE YILDIZLAR MUAYTHAI İL SEÇMELERİ YAPILACAK

Haber Merkezi:

Türkiye Muaythai Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenecek Yeşilay Çocuklar Minik ve Yıldızlar Muaythai İl Seçmeleri, 1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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Organizasyonda başarılı olan sporcular, Türkiye Şampiyonası yolunda önemli bir adım atacak.

Malatya Muaythai Heyecanına Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenecek Yeşilay Çocuklar Minik ve Yıldızlar Muaythai İl Seçmeleri, Malatya’da sporseverleri buluşturacak. Minik ve yıldız kategorilerindeki sporcular, il seçmelerinde dereceye girebilmek ve Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde edebilmek için mücadele edecek.

Müsabakalar, Türkiye Muaythai Federasyonu’nun yayımladığı talimat doğrultusunda gerçekleştirilecek. Sporcuların 2026 vizeli lisansa sahip olmaları, gerekli Khan derecelerini tamamlamaları ve federasyonun online kayıt sistemine kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Türkiye Muaythai Federasyonu Onur Kurulu Üyesi ve Malatya İl Hakem Kurulu Başkanı Vahap Kösemen, organizasyonun çocukların spora yönlendirilmesi ve muaythai branşının gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, seçmelere katılacak tüm sporculara, antrenörlere ve hakemlere başarılar diledi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek organizasyonun, yoğun katılımla tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Muaythai Federasyonu