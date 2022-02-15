KISITLI ‘’PANDEMİLİ-COVİDLİ’’ 2022!



Dünyamız son iki yılda hızla “online” bir laboratuvara dönüştü. Herkesin evden çalışmaya başladığı, günlük sportif aktivitelerin neredeyse sıfırlandığı, birebir etkileşimin adeta yokedildiği, eğitimin yüz yüze değil, “online” olduğu bir zorunlu dönüşümdür bu ‘’pandemili-covidli(!)’’ yeni dünya düzeni.

Öyle bir düzen ki, bir emirle sokağa çıkma yasağı ilan edilip kalabalık yığınlar evlerine hapsediliyor, bir başka emirle ağızlarında maskeler ile sokağa çıkabilecekleri emrediliyor! Bilinçsiz yığınlar sürüleştirilip re’aya durmuna düşürülüyor, yanılıyor muyum?.

Konuya çarpıcılık katması adına şair Necip Fazıl Kısakürek’in ‘’Destan’’ adlı şiirinden alıntı yapmak istiyorum;

‘’Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak!

Haykırsam, kollarımı makas gibi açarak:

Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden,

Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden.’’

Bir süredir tartışılıp duran, zaten kısmen göç edilip konaklanmış “yeni dijital bir dünya düzeni’’ kurmak ve laboratuvarda özel olarak üretilmiş bir virüsü dünya nüfusunu azaltmak adına yaymak vb.gibi küreselci elitlerin planları hiç gündemden düşmüyor.

Bu bağlamda diyebilirim ki, iki yıldır süren ‘’p(l)andemiden’’ yeryüzünün bir çok yerinde, 7’den 70’e etkilenmeyenimiz kalmadı. Öte yandan, sebeb olduğu bu aniden oluşan çağın hastalığı ‘stresi’ de göz önünde bulundurmakta yarar var. İsterseniz bu konuyu biraz açalım; Stres, alışıla gelen hayattan, rahattan ve getirdiği mevcut nimetlerden/elindeki-avucundakinden mahrum olmak gibi, bir zorlanma karşısındaki en doğal normal insan reaksiyonudur.

Bu zorlu pandemi döneminde korku ve kaygı, gerginlik, her zamankinden daha çabuk yorulmak doğal tepkiler olarak ortaya çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Bu tepkilerde aşırılık olması, günlük hayatımızı belirgin biçimde bozması durumunda ruhsal destek almaktan da kaçınılmamalıdır.

Aslında bu yeni ve ani ortaya çıkan durum, tüm toplumların kimyasını çoktan bozmuş durumda. Şu bir gerçektir ki; bunun uzaması, sağlıklı insanların bile korku ile bu konuya yoğunlaşması elbette ki sağlığımızı çok olumsuz etkiliyor ve yaşam kalitemizi düşürüyor.

Zaten ferdi sporlarda topluca yapılan fiziksel antrenmanlar her yerde ertelenmiş, spor salonlarında olması gereken antrenmanlar-çalışmalar da askıya alınmış durumda. Bazı aklı evvellerin maske ile küçük çocuklara ve gençlere antrenman yaptırması ise deli saçması. Ey birbirinden kıymetli, değerli hocalar, üstadlar, Sensei’ler, Shihan’lar; lütfen insafa ve kendinize geliniz. Bu yaptığınız düpedüz cinayettir ve ileride sporcuların sağlığında çok olumsuz etkileri olacaktır maskeli antrenmanların.

Anaerobik;“havasız” anlamına gelmektedir ve bu egzersizler ‘’kısa ve yoğun şiddette’’ olur. Antrenman esnasında, ilk önce gerçekleşecek en az 15-20 dakikalık ısınma egzersizleri ve yapılan geleneksel Kata-Kumite hareketleri için bol oksijene ihtiyaç vardır.

Tipik olarak, hafif ve orta şiddetli egzersizler aerobik ortamlarda mesafeli ve maskesiz gerçekleşmelidir. Konuya ilişkin daha detaylı bilgiler devletin sağlıkla ilgili resmi site ve kanallarında mevcuttur, gerisi uzmanların alanıdır. Benim branşım savaş sanatları olduğu için konuya burada ara veriyorum, biz işimize bakalım.

Karate Federasyonu seçimlerini de geride bıraktık. Seçime ilişkin bir şaibe duymadım. Katılan ve oy kullanan kulüpler ve aralarındaki organizesizlik, başkan adaylarından Ercüment Taşdemir ve ekibinin son dakika ani değişiklikleri vs. ters tepti ve seçim, 9 oy gibi az bir farkla Av.A.Abid Uğuz lehine sonuçlandı. Kendisini sitemizde tebrik ettik.

Seçimde kaybeden tarafı desteklemiş olanlar ve yetkili organlarını oluşturan, muhalefette yeralan değerli antrenörlerin bazıları hakkında, ilgili-ilgisiz-siyasi-bürokratik makam ve mevkilere şikayet edilmeleri vs.ilişkin kulağa hiç de hoş gelmeyen dedi-kodular dolaşıyor. Belki de bana; ‘’alışmalısın Fatih hoca, ağzı olan konuşuyor, unuttun galiba, burası Türkiye!’’ diyebilirsiniz. Bunu en kısa sürede araştırıp, önümüzdeki günlerde detaylıca yazacağımdan emin olabilirsiniz.

ŞUBAT’ın SÖZÜ; Kibarlık, incelik insanın kalbinden gelir. Bunları dans hocaları öğretmez. (Dostoyevski)

Fatih İnce

Goju-Ryu Karate-Do

Chief Instructor, (5. Dan.)

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