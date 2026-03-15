ROMA'DA MERT HALICI'DAN GURURLANDIRAN BRONZ MADALYA
HAMZAT CHİMAEV UFC328'DE SEANSTRİCKLAND İLE KARŞILAŞACAK

Haber: F. Vural YILMAZ

UFC 328’de Hamzat Çhimaev 09 Mayıs’ta şampiyonluk kemerini savunmak için Sean Strickland ile karşılaşacak.

UFC 328, 09 Mayıs 2026 tarihinde New Jersey’deki Prudential Center’da yapılacak. Kartın ana maçında Hamzat Chimaev ile Sean Strickland karşı karşıya gelecek.

Bu dev karşılaşma, Hamzat’ın orta siklet kategorisinde kemerini koruyacağı ilk büyük sınav olacak.

MMA kariyerinde yenilgi yaşamadı!

Dövüşcü bugüne kadar profesyonel MMA kariyerinde yenilgi yaşamamış olup rekorunu korumaya devam ediyor. Rakibi S. Strickland ise geçen ay oktagona çıkarak Anthony Hernandez üzerinde teknik nakautla güvenli bir zafer kazandı.

Hamzat Çimayev (Khamzat Chimaev), kimdir?

Çeçen asıllı Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı, yenilgisiz bir karma dövüş sanatları (MMA) sporcusudur. UFC (Ultimate Fighting Championship) bünyesinde orta sıklet kategorisinde dövüşen sporcu, 2025 yılında ulaştığı şampiyonlukla tarihin ilk Çeçen UFC şampiyonu olmuştur.

