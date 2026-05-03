Türk Hakemliğinin Balkanlar’daki Gücü Tescillendi:

AHMET ŞAN GÜVEN TAZELEDİ

Vasfi AŞÇI – SİYAHKUŞAK

Türk karatesi, uluslararası spor diplomasisinde önemli bir mevzi daha kazandı.

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Şan, Balkan Karate Federasyonu Hakem Kurulu’ndaki görevine yeniden seçilerek uluslararası arenadaki temsil yetkisini sürdürdü.

Federasyon Yönetiminden Tam Destek

Bu önemli başarıda, Türkiye Karate Federasyonu’nun son dönemde izlediği aktif uluslararası politika büyük rol oynadı. Federasyon Başkanı Sayın Ercüment Taşdemir ve yönetim kurulunun güçlü desteğini arkasına alan Ahmet Şan, Balkan karatesinin hakem yönetiminde Türkiye’nin sesini duyurmaya devam edecek.

“Ülkemiz Adına Hayırlı Olsun”

Yeniden atama kararının ardından camiaya seslenen Ahmet Şan, bu başarının ortak bir vizyonun ürünü olduğunu belirtti. Şan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Başkanımız Sayın Ercüment Taşdemir’in liderliği ve yönetim kurulumuzun kıymetli katkılarıyla Balkan Karate Federasyonu Hakem Kurulu üyeliği görevine yeniden getirilmiş bulunuyorum. Bu sorumluluğun hem ülkemize hem de büyük karate ailemize güzellikler getirmesini diliyorum.”

Hakemlikte İstikrar ve Tecrübe

Ahmet Şan’ın Balkan Federasyonu’ndaki üyeliği, Türk hakemlerinin bölgedeki organizasyonlarda daha etkin söz sahibi olması açısından kritik bir önem taşıyor. Federasyonun “uluslararası temsil” hedefleri doğrultusunda atılan bu adım, Türk spor yönetici ve hakemlerinin dünya karate platformundaki saygınlığını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Spor camiasında memnuniyetle karşılanan bu gelişme sonrası, Sayın Ahmet Şan’ı kutluyor ve uluslararası görevinde başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyoruz.

Haber : Vasfi Aşçı