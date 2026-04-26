Shotokan’da Büyük Gurur:

HÜSEYİN BAŞ SPOR KULÜBÜ DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ!

 

Vasfi AŞÇI – SİYAHKUŞAK

Uluslararası arenada Türk karatesinin gücünü bir kez daha kanıtlayan Hüseyin Baş Spor Kulübü, World Shotokan Championship organizasyonunda tarihi bir başarıya imza attı.

17 ülkenin katılımıyla gerçekleşen dev şampiyonada genel klasman üçüncüsü olan kulüp, bu başarıyla genel klasmana giren tek Türk kulüp olmanın gururunu yaşadı.

Şampiyonada adeta madalya yağmuru yaşanırken, Hüseyin Baş Spor Kulübü sporcuları ortaya koydukları üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Birçok kategoride zirveye çıkan sporcular, hem bireysel hem de takım mücadelelerinde kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Deniz Berra Baş, Atlas Sel, Nur Beril Öztürk, Hasan Acar, Eda Şengöz, Sina Lafçı, Pusat Konuşkan, Saygın Şakar ve Nidanur Çevik şampiyonluk elde ederek altın madalyaya uzanan isimler oldu. Bunun yanı sıra 8-9 yaş erkek ve kız takım kumite ile 12-13 yaş kız takım kumite kategorilerinde de gelen şampiyonluklar, kulübün altyapı gücünü gözler önüne serdi.

Organizasyonda ikinci olan sporcular da önemli bir başarıya imza attı. Sena Çeliktepe, Can Efe Erkul, Serranur Şanlıtürk, Irmak Külekçi, Erva Acar ve Muhammed Selman Kesen gümüş madalya kazanırken, takım kategorilerinde de önemli dereceler elde edildi.

Bronz madalya kazanan sporcular arasında ise Cesur Keçicioğlu, Şeyma Nur Yanıkova, Hüseyin Karlı, Mahinur Cidacı, Poyraz Sel, Öykü Oymak, Halil İbrahim Keçicioğlu, Esma Nur Yöksek, Ceylin Aydın, Yağız Kayra Göçmen, Zakire Doğa Külekçi, Nisanur Çevik, Sude Kaptan, Pınar Badır ve Metehan Taha Özkul yer aldı. Ayrıca birçok takım kategorisinde kazanılan üçüncülükler de kulübün başarısını perçinledi.

Elde edilen bu tarihi sonuçla birlikte Hüseyin Baş Spor Kulübü, sadece kazandığı madalyalarla değil, aynı zamanda Türk karatesini uluslararası platformda en iyi şekilde temsil etmesiyle de büyük takdir topladı.

Bu önemli başarı, disiplinli çalışma, güçlü altyapı ve doğru antrenman sisteminin bir sonucu olarak değerlendirilirken, kulüp sporcularının gelecekte daha büyük başarılara imza atacağının sinyallerini verdi.

 

