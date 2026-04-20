BİR ANTRENÖR, İKİ ŞEHİR, TEK GURUR: MALATYALI SERDAR GÖKÇE ÇANAKKALE’Yİ KÜRSÜYE TAŞIDI!

Bir Antrenör, İki Şehir, Tek Gurur:

MALATYALI SERDAR GÖKÇE ÇANAKKALE’Yİ KÜRSÜYE TAŞIDI!

Muhammet Kemal GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

15-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Diyarbakır’ın ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye Muay Thai Federasyonu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’nda adeta bir destan yazıldı.

Aslen Malatyalı olan ve başarısını Çanakkale’ye taşıyan tecrübeli antrenör Serdar Gökçe, yetiştirdiği genç yeteneklerle ringe damga vurdu.

MANŞET: İKİ ŞEHİR, TEK YÜREK, ÇİFTE ZAFER!

Diyarbakır’da nefes kesen mücadelelere sahne olan şampiyonada, Çanakkale Gelibolu Beylerbeyi Spor Kulübü sporcuları, Malatyalı antrenörleri Serdar Gökçe’nin disipliniyle Türkiye’nin en iyileri arasına isimlerini altın harflerle yazdırdı. 15-19 Nisan tarihlerinde ringi rakiplerine dar eden “Beylerbeyi”nin aslanları, kürsüye çıkarak hem Çanakkale’nin hem de Malatya’nın gururu oldu.

RİNGİN SULTANLARI VE ASLANLARI MADALYA İLE DÖNDÜ

Hazırlık sürecini büyük bir özveriyle tamamlayan sporcular, teknik kapasiteleri ve sarsılmaz mücadele ruhlarıyla izleyenleri büyüledi:

• ATA TÜRK (Gençler A Kategorisi – 75 Kg): Turnuva boyunca müthiş bir seri yakalayan Ata Türk, rakiplerini tek tek saf dışı bırakarak Türkiye İkincisi 🥈 oldu ve gümüş madalyayı boynuna taktı.

• DORUK KILIÇ (Gençler B Kategorisi – 51 Kg): Ringde fırtına gibi esen Doruk Kılıç, zorlu rakipler arasından sıyrılarak Türkiye Üçüncülüğünü 🥉 göğüsledi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

ANTRENÖR SERDAR GÖKÇE: “BU BAŞARI BİR BAŞLANGIÇ!”

Malatya’nın sporcu disiplinini Çanakkale’nin azmiyle harmanlayan antrenör Serdar Gökçe, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Evlatlarımız, 15-19 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır’da verdikleri mücadeleyle hem Çanakkale’yi hem de baba ocağımız Malatya’yı en iyi şekilde temsil ettiler. Bu başarı asla tesadüf değil, büyük bir emeğin ürünüdür. Hedefimiz her zaman Türk sporuna karakterli ve şampiyon sporcular kazandırmaktır. Gururluyuz!”

SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Bu büyük zafer, Çanakkale spor camiasında olduğu kadar antrenörün memleketi Malatya’da da geniş yankı uyandırdı. Malatya’nın yetiştirdiği bir değerin Çanakkale’de Türkiye şampiyonları çıkarması, “Spor kardeşliktir, başarı ise ortak gururdur” mesajını tüm Türkiye’ye bir kez daha ilan etti.