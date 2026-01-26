BU BİR VEDA DEĞİL, ZİRVEDE KALMANIN ONURU

Vasfi Aşçı

Kazandığın madalyalardan, çıktığın kürsülerden çok daha fazlasını bıraktın geride. Çünkü sen karateyi yalnızca bir spor olarak değil, bir karakter, bir yaşam biçimi olarak yaşadın ve yaşattın. Disiplinin, saygınlığın, mütevazılığin ve sessiz ama güçlü duruşun herkesin gönlünde derin izler bıraktı. Sen tatemi üzerindeyken yalnızca bir maç izlenmezdi; bir değer, bir ahlak, bir duruş izlenirdi.

Son final maçında gelen şampiyonluk, bu yolculuğun ne kadar doğru ve onurlu yüründüğünün en güçlü göstergesiydi. Maçın bitişiyle birlikte yaşananlar ise herkesi derinden etkiledi. Şampiyonluğunu ilan eder etmez, tribünde seni izleyen babana — aynı zamanda ilk antrenörüne — koşup elini öptün, ardından annene sarıldın öptün. O anlar sadece senin değil, salondaki herkesin yüreğine dokundu. Kimi alkışladı, kimi heyecanlandı, kimi gözyaşlarına hâkim olamadı.

Senin maçlarını defalarca izledim. Her izleyişimde aynı şey olmadı, her seferinde farklı bir duygu, farklı bir anlam hissettirdin. Kamplarda ve karşılaştığımız turnuvalarda yan yana oturup sohbet ettiğimizde, yaptığımız söyleşilerde de bunu gördüm: Sahadaki o sakin güç, hayatın içindeki duruşunla birebirdi. Seni farklı kılan şey yalnızca başarıların değil, onları taşıma biçimindi.

Bu bir son değil. Bu bir kopuş, bir derin veda ayrılık hiç değil. Bu, zirvede kalmanın, zirvede bırakmanın gururu ve onurudur. Herkes kazanır, herkes şampiyon olur; ama herkes bu şekilde hatırlanmaz. Sen gönüllere taht kurmuş birisin.

Seni her zaman anacağız. İsmin her geçtiğinde saygıyla, sevgiyle konuşulacak. Dürüstlüğün, mütevaziliğin saygınlığın ve manevi duruşun hep örnek gösterilecek. Seni yücelten şey sadece aldığın dereceler değil, taşıdığın Karate-DO felsefesi, ahlakın ve insani yönün oldu.

Ne karar verirsen ver, başımızın üstünde.

Ama bil ki; seni hiçbir zaman unutmayacağız.

Ve bu yol, sensiz biraz buruk ve eksik kalacak. Anıların, gülüşün, bize bıraktığın iz hep bizimle olacak. Gittiğin her yerde başarı seninle olsun…

#ErayŞamdan #ZirvedeVeda #BirDuruşBirDeğer #KarateRuhu #ŞampiyonunYolu #OnurVeGurur #GönüllerdeŞampiyon #SaygıVeMütevazılık #UnutulmazBirİz #EfsaneKalır