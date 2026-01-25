UFC 324 GERÇEKLEŞTİ: JUSTİN GAETHJE, PADDY PİMPLETT’E YOL VERMEDİ!

SON DAKİKA!
Haber: F. Vural YILMAZ

UFC 324 Justin Gaethje – Paddy Pimblett kartı Las Vegas’ta gerçekleşti. Maçı punla kazanan Amerikalı Justin Gaethje, Paddy Pimblett’i Liverpool’a eli boş gönderdi.

Las Vegas T-Mobil Arena’da gerçeleşen dev dövüş gecesinde kozlar yaylaşıldı ve Justin Gaethje, Liverpool’lu Paddy Pimblett’e yol vermedi. UFC geçici şampiyonluk unvanını kazanma adına Liverpool’lu büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

31 yaşındaki Pimblett ve 37 yaşındaki Gaethje’nin son saniyeye kadar yumruklarını savurduğu aksiyon dolu maç beş raunt sürdü. Pimblett, kanlar içinde kalsa da cesur bir performans sergilemekten geri kalmadı.

Gaethje, adeta eski günlerine dönerek muhteşem bir performans sergiledi ve Pimblett’in kazanma arzusu oyun seviyesini yükseltmeye yarasada set çarpışmada Amerikalı puanla kazandı.

Bu zaferle ikinci kez geçici hafif sıklet şampiyonluğunu kazanan  Gaethje, kişisel bir ara verdikten sonra geri dönecek olan şampiyon Ilia Topuria ile karşılaşması bekleniyor.

 

