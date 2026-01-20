SON DAKİKA!
ASKF’den İl Sağlık Müdürlüğü’ne Anlamlı Ziyaret

Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Yaşar Zımba ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Sakarya’daki spor camiası ile sağlık alanında yürütülen çalışmalar ele alındı. Spor ve sağlık arasındaki iş birliğinin önemi vurgulanırken, özellikle gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerini destekleyecek ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete ASKF Başkanı Yaşar Zımba’nın yanı sıra Futbol İl Temsilcisi Tezcan Demir, yönetim kurulu üyeleri Neşet Çakır, Necmettin Koçak, Alican Berke, Sezgin Cumhur ile ASKF Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü, aynı zamanda Dünya Hakemi olan Uğur Kobaş da katıldı.

“Spor ve sağlık ayrılmaz bir bütündür”

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan ASKF Başkanı Yaşar Zımba, spor ve sağlığın birbirini tamamlayan iki önemli unsur olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Sakarya İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Kayhan Özdemir’in, ilimizde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları ve spora olan duyarlılığı bizleri son derece memnun etmektedir. Sporun sağlıklı bireyler ve güçlü bir toplum oluşturmadaki rolüne inanıyoruz. Bu anlayışla kurumlar arası iş birliğimizi sürdüreceğiz. Nazik misafirperverliği için Sayın Müdürümüze teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. #va

#ASKF #YaşarZımba #UğurKobaş #SakaryaAmatörSporKulüpleri #SporVeSağlık #VasfiAsçı_Photograph #AmatörSpor

 

