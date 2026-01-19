SON DAKİKA!
KARATE ONE PREMİER LİG SEZONU START İÇİN GÜN SAYIYOR!
FLAŞ! İSTANBUL’A YILDIZ AKINI!
FLAŞ! İSTANBUL’A YILDIZ AKINI!
Karate Camiasından Umut Polat’a Ziyaret
Karate Camiasından Umut Polat’a Ziyaret
ASKF’den İl Sağlık Müdürlüğü’ne Anlamlı Ziyaret
ASKF’den İl Sağlık Müdürlüğü’ne Anlamlı Ziyaret
TÜRKİYE KYOKUSHİN KARATE ŞAMPİYONASI KARABÜK’TE GERÇEKLEŞTİ
TÜRKİYE KYOKUSHİN KARATE ŞAMPİYONASI KARABÜK’TE GERÇEKLEŞTİ
HARRİSON ÇEKİLDİ, DEV MAÇ İPTAL OLDU, DUYGUSAL AÇIKLAMA GELDİ!
HARRİSON ÇEKİLDİ, DEV MAÇ İPTAL OLDU, DUYGUSAL AÇIKLAMA GELDİ!
EŞME ORTAOKULU’NDA EĞİTİM VE BİLİM DOLU GÜN
EŞME ORTAOKULU’NDA EĞİTİM VE BİLİM DOLU GÜN
KARATE ONE PREMİER LİG SEZONU START İÇİN GÜN SAYIYOR!
KARATE ONE PREMİER LİG SEZONU START İÇİN GÜN SAYIYOR!
SPORDA DÜZELTİCİ EGZERSİZ: HAREKETİN DİLİNİ ANLAMAK VE VÜCUDU YENİDEN EĞİTMEK
SPORDA DÜZELTİCİ EGZERSİZ: HAREKETİN DİLİNİ ANLAMAK VE VÜCUDU YENİDEN EĞİTMEK
SLYVESTER STALLONE, LA SANAT SHOW’DA RESİMLERİNİ SERGİLEDİ
SLYVESTER STALLONE, LA SANAT SHOW’DA RESİMLERİNİ SERGİLEDİ
TKF VE KULÜBLERİMİZDEN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE SONSUZ DESTEK!
TKF VE KULÜBLERİMİZDEN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE SONSUZ DESTEK!

ARAS DERİN AKADEMİ’DEN ŞEHİDİMİZE SAYGI

Aras Derin Akademi, 17 Ocak 2026 tarihinde Sakarya-Hendek Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen ve 14 İlden 47 kulüp 624 sporcunun katılım sağladığı Şehit Ali Gaffar Okkan İller Arası Karate Turnuvası’na 22 sporcu ile katılım sağladı.

ARAS DERİN AKADEMİ’DEN ŞEHİDİMİZE SAYGI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Aras Derin Akademi’den Şehidimize Saygı;

TURNUVADA DERECE YAPTILAR, ŞEHİDİMİZİ ANDILAR…

Haber: SİYAHKUŞAK

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 17 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşen Şehit Ali Gaffar Okkan İller Arası Karate Turnuvası’na katılım sağlayan Aras Derin Akademi, şehidimizi madalyalarıyla andı.

Aras Derin Akademi, 17 Ocak 2026 tarihinde Sakarya-Hendek Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen ve 14 İlden 47 kulüp 624 sporcunun katılım sağladığı Şehit Ali Gaffar Okkan İller Arası Karate Turnuvası’na 22 sporcu ile katılım sağladı.

Toplam 18 Madalya ile tamamladılar…

Sakarya Gençlik Spor il Müdürü Cemil BOZ ve Hendek Kaymakamı Hacı Hasan GÖKPINAR ve sporcum Aras Derin ERCAN

Sakarya Gençlik Spor il Müdürü Cemil BOZ ve Hendek Kaymakamı Hacı Hasan GÖKPINAR ve sporcum Aras Derin ERCAN

Aras’ın sporcuları başarısıyla şehidimizi andı. Turnuvayı, 5 Altın, 4 Gümüş ve 9 Bronz olmak üzere toplam 18 Madalya ile tamamladılar. Kulüp olarak genel klasmanı 47 kulüp içerisinden 3.sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza attılar.

Başarı artarak devam edecek…

Ankara BAŞKENT ÇINAR SPOR KULÜBÜ Baş Antrenörü aynı zamanda Karate Federasyonu Büyükler Milli Takım Teknik Kurulundan Cengiz ÇINAR’IN kendi sporcusu olan Şennur KAYMAS ERCAN, Sakarya’nın HENDEK ilçesinde Aras Derin Akademi Spor Kulübü adında kulüp kurdu ve nice başarılı minik karateci sporcular yetiştirmeye başladı.

Şennur KAYMAS ERCAN kendi antrenörü Cengiz ÇINAR’I örnek aldığını dile getiriyor. Aras Derin Akademi Spor Kulübü disiplin ve saygı çerçevesinde Kata ve Kumite kategorilerinde SAKARYA’da nice başarılara imza atacağı ifade ediliyor.

Mücadeleye tebrik, ailelere şükran…

Öte yandan kulüp yetkilileri, müsabakaya katılım sağlayan ve son saniyeye kadar kıyasıya mücadele eden tüm sporcularını tebrik ederek başarılarının devamını dilediler. Ayrıca, “Sporcularımızn yanında olan ve her dâim desteklerini esirgemeyen kıymetli velilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.” dediler.

Protokolden yine Hendek ilçe Gençlik spor Müdürü Yavuz SELİM YILMAZ

Protokolden Hendek ilçe Gençlik Spor Müdürü Yavuz SELİM YILMAZ

Altın Madalya sahibi 2016 Doğumlu Aras Derin ERCAN 🥇

Altın Madalya sahibi 2016 Doğumlu Aras Derin ERCAN 🥇

Minik Kata KategorisiARAS DERİN AKADEMİ SPOR KULÜBÜ Elif Zümra CİHAN 1.🥇 Medine Hira IŞIK 2.🥈 Zümra Nuriye DURAN 🥉 Rabia MUTLUOĞLU 🥉

Minik Kata Kategorisi:  Elif Zümra CİHAN 1.🥇 Medine Hira IŞIK 2.🥈 Zümra Nuriye DURAN 🥉 Rabia MUTLUOĞLU 🥉

2016 Doğumlu Hasan Yiğit GÜLERYÜZ 1.🥇

2016 Doğumlu Hasan Yiğit GÜLERYÜZ 1.🥇

2015 Doğumlu Ayaz Osman KARABELA 1.🥇

2015 Doğumlu Ayaz Osman KARABELA 1.🥇

2018 Doğumlu Esila TURGUT 2.🥈

2018 Doğumlu Esila TURGUT 2.🥈

Rabia MUTLUOĞLU 3.🥉

Rabia MUTLUOĞLU 3.🥉

2014 Doğumlu Betül Abide YUMRU Şampiyon🥇2014 Doğumlu Hira ALTUN🥈

2014 Doğumlu Betül Abide YUMRU Şampiyon🥇 2014 Doğumlu Hira ALTUN🥈

2016 Dogumlu Emir KAYIKÇIOĞLU 3.🥉

2016 Dogumlu Emir KAYIKÇIOĞLU 3.🥉

2016 Doğumlu Elif Şura COŞKUN 3.🥉

2016 Doğumlu Elif Şura COŞKUN 3.🥉

2017 Doğumlu Buğra ŞEN 3.🥉

2017 Doğumlu Buğra ŞEN 3.🥉

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.