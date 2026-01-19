ARAS DERİN AKADEMİ’DEN ŞEHİDİMİZE SAYGI

Aras Derin Akademi, 17 Ocak 2026 tarihinde Sakarya-Hendek Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen ve 14 İlden 47 kulüp 624 sporcunun katılım sağladığı Şehit Ali Gaffar Okkan İller Arası Karate Turnuvası’na 22 sporcu ile katılım sağladı.

Aras Derin Akademi’den Şehidimize Saygı;

TURNUVADA DERECE YAPTILAR, ŞEHİDİMİZİ ANDILAR…

Haber: SİYAHKUŞAK

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 17 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşen Şehit Ali Gaffar Okkan İller Arası Karate Turnuvası’na katılım sağlayan Aras Derin Akademi, şehidimizi madalyalarıyla andı.

Aras Derin Akademi, 17 Ocak 2026 tarihinde Sakarya-Hendek Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen ve 14 İlden 47 kulüp 624 sporcunun katılım sağladığı Şehit Ali Gaffar Okkan İller Arası Karate Turnuvası’na 22 sporcu ile katılım sağladı.

Toplam 18 Madalya ile tamamladılar…

Aras’ın sporcuları başarısıyla şehidimizi andı. Turnuvayı, 5 Altın, 4 Gümüş ve 9 Bronz olmak üzere toplam 18 Madalya ile tamamladılar. Kulüp olarak genel klasmanı 47 kulüp içerisinden 3.sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza attılar.

Başarı artarak devam edecek…

Ankara BAŞKENT ÇINAR SPOR KULÜBÜ Baş Antrenörü aynı zamanda Karate Federasyonu Büyükler Milli Takım Teknik Kurulundan Cengiz ÇINAR’IN kendi sporcusu olan Şennur KAYMAS ERCAN, Sakarya’nın HENDEK ilçesinde Aras Derin Akademi Spor Kulübü adında kulüp kurdu ve nice başarılı minik karateci sporcular yetiştirmeye başladı.

Şennur KAYMAS ERCAN kendi antrenörü Cengiz ÇINAR’I örnek aldığını dile getiriyor. Aras Derin Akademi Spor Kulübü disiplin ve saygı çerçevesinde Kata ve Kumite kategorilerinde SAKARYA’da nice başarılara imza atacağı ifade ediliyor.

Mücadeleye tebrik, ailelere şükran…

Öte yandan kulüp yetkilileri, müsabakaya katılım sağlayan ve son saniyeye kadar kıyasıya mücadele eden tüm sporcularını tebrik ederek başarılarının devamını dilediler. Ayrıca, “Sporcularımızn yanında olan ve her dâim desteklerini esirgemeyen kıymetli velilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.” dediler.