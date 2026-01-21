SON DAKİKA!
KARATE ONE PREMİER LİG SEZONU START İÇİN GÜN SAYIYOR!
Karate Camiasından Umut Polat’a Ziyaret
Karate Camiasından Umut Polat’a Ziyaret
ASKF’den İl Sağlık Müdürlüğü’ne Anlamlı Ziyaret
ASKF’den İl Sağlık Müdürlüğü’ne Anlamlı Ziyaret
ARAS DERİN AKADEMİ’DEN ŞEHİDİMİZE SAYGI
ARAS DERİN AKADEMİ’DEN ŞEHİDİMİZE SAYGI
TÜRKİYE KYOKUSHİN KARATE ŞAMPİYONASI KARABÜK’TE GERÇEKLEŞTİ
TÜRKİYE KYOKUSHİN KARATE ŞAMPİYONASI KARABÜK’TE GERÇEKLEŞTİ
HARRİSON ÇEKİLDİ, DEV MAÇ İPTAL OLDU, DUYGUSAL AÇIKLAMA GELDİ!
HARRİSON ÇEKİLDİ, DEV MAÇ İPTAL OLDU, DUYGUSAL AÇIKLAMA GELDİ!
EŞME ORTAOKULU’NDA EĞİTİM VE BİLİM DOLU GÜN
EŞME ORTAOKULU’NDA EĞİTİM VE BİLİM DOLU GÜN
KARATE ONE PREMİER LİG SEZONU START İÇİN GÜN SAYIYOR!
KARATE ONE PREMİER LİG SEZONU START İÇİN GÜN SAYIYOR!
SPORDA DÜZELTİCİ EGZERSİZ: HAREKETİN DİLİNİ ANLAMAK VE VÜCUDU YENİDEN EĞİTMEK
SPORDA DÜZELTİCİ EGZERSİZ: HAREKETİN DİLİNİ ANLAMAK VE VÜCUDU YENİDEN EĞİTMEK
SLYVESTER STALLONE, LA SANAT SHOW’DA RESİMLERİNİ SERGİLEDİ
SLYVESTER STALLONE, LA SANAT SHOW’DA RESİMLERİNİ SERGİLEDİ
TKF VE KULÜBLERİMİZDEN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE SONSUZ DESTEK!
TKF VE KULÜBLERİMİZDEN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE SONSUZ DESTEK!

FLAŞ! İSTANBUL’A YILDIZ AKINI!

FLAŞ! İSTANBUL’A YILDIZ AKINI!
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

İSTANBUL’A YILDIZ AKINI!

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

WKF Karate 1 Premier Liğ 2026 sezonu için ilk viraj! 23-25 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan 4 etablı liğin ilk etabına yıldız akını!

Karatenin Yıldızları İstanbul’da sahne Alıyor!

Ulusal federasyonlar Karate 1 Premier Lig'in İstanbul etabına kendi medya hesaplarında geniş bir şekilde yer verdi.

Ulusal federasyonlar Karate 1 Premier Lig’in İstanbul etabına kendi medya hesaplarında geniş bir şekilde yer verdi.

Karate 1 Premier Liğ ilk etabında karatenin yıldızları İstanbul sahne alacak ve Mo Sheung Grace Lau (HKG), Assel Kanay (KAZ), Maria Torres (ESP), Kakeru Nishiyama (JPN), Eray Samdan (TUR), Yogo Kozaki (JPN), Abdalla Abdelaziz (EGY), Youssef Baday (EGY) ve Taha Mahmoud’u (EGY) gibi isimler adeta ziyafeti verecek. Yıldızlar kendi kategorisinde yapacağı kata veya kumitede güçlü rakiplerine karşı ünvanlarını savunacak.

Grand Wınner Eray Şamdan tatamide olacak…

Karatenin kalbi üç gün boyunca istanbul’da atarken Karate 1 Premier Liğ’in … kg. yıldızı Eray Şamdan İstanbul seyircisiyle buluşacak. Aynı zamanda Ay Yıldızlı ekip, dev liğin ilk atabında podyum için yeni ‘Wınner’ kotasını zorlayacak.

 Karate-Ka için Premier neden bu kadar önemli?   

Karate 1 Premier Liğ’in önce Türkiye’ye verilmesi ve organizasyonun TKF tarafından İstanbul’da tertiplenmesi, WKF’nin vitrin organizasyonları arasında tepede bulunuyor ve yıldızların ortaya çıkmasına destek oluyor. Sporcular bu turnuvada performanslarını maç yaparak koruma imkanı bulurken ‘Büyük Kazananlar’ arasında yer alma ünvanına sahip oluyor. Diğer yanda sporcular gelecek Avrupa ve Dünya şampiyonaları için rakiplerini tanıyor, kendi performanslarını da ölçmüş oluyor!

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.