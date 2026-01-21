FLAŞ! İSTANBUL’A YILDIZ AKINI!

İSTANBUL’A YILDIZ AKINI!

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

WKF Karate 1 Premier Liğ 2026 sezonu için ilk viraj! 23-25 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan 4 etablı liğin ilk etabına yıldız akını!

Karatenin Yıldızları İstanbul’da sahne Alıyor!

Karate 1 Premier Liğ ilk etabında karatenin yıldızları İstanbul sahne alacak ve Mo Sheung Grace Lau (HKG), Assel Kanay (KAZ), Maria Torres (ESP), Kakeru Nishiyama (JPN), Eray Samdan (TUR), Yogo Kozaki (JPN), Abdalla Abdelaziz (EGY), Youssef Baday (EGY) ve Taha Mahmoud’u (EGY) gibi isimler adeta ziyafeti verecek. Yıldızlar kendi kategorisinde yapacağı kata veya kumitede güçlü rakiplerine karşı ünvanlarını savunacak.

Grand Wınner Eray Şamdan tatamide olacak…

Karatenin kalbi üç gün boyunca istanbul’da atarken Karate 1 Premier Liğ’in … kg. yıldızı Eray Şamdan İstanbul seyircisiyle buluşacak. Aynı zamanda Ay Yıldızlı ekip, dev liğin ilk atabında podyum için yeni ‘Wınner’ kotasını zorlayacak.

Karate-Ka için Premier neden bu kadar önemli?

Karate 1 Premier Liğ’in önce Türkiye’ye verilmesi ve organizasyonun TKF tarafından İstanbul’da tertiplenmesi, WKF’nin vitrin organizasyonları arasında tepede bulunuyor ve yıldızların ortaya çıkmasına destek oluyor. Sporcular bu turnuvada performanslarını maç yaparak koruma imkanı bulurken ‘Büyük Kazananlar’ arasında yer alma ünvanına sahip oluyor. Diğer yanda sporcular gelecek Avrupa ve Dünya şampiyonaları için rakiplerini tanıyor, kendi performanslarını da ölçmüş oluyor!