KARATE ONE PREMİER LİG SEZONU START İÇİN GÜN SAYIYOR!
WKF KOÇ SERTİFİKA PROGRAMI SEMİNERİ İSTANBUL’DA TAMAMLANDI
FLAŞ! İSTANBUL’A YILDIZ AKINI!
Karate Camiasından Umut Polat’a Ziyaret
ASKF’den İl Sağlık Müdürlüğü’ne Anlamlı Ziyaret
ARAS DERİN AKADEMİ’DEN ŞEHİDİMİZE SAYGI
TÜRKİYE KYOKUSHİN KARATE ŞAMPİYONASI KARABÜK’TE GERÇEKLEŞTİ
HARRİSON ÇEKİLDİ, DEV MAÇ İPTAL OLDU, DUYGUSAL AÇIKLAMA GELDİ!
EŞME ORTAOKULU’NDA EĞİTİM VE BİLİM DOLU GÜN
KARATE ONE PREMİER LİG SEZONU START İÇİN GÜN SAYIYOR!
SPORDA DÜZELTİCİ EGZERSİZ: HAREKETİN DİLİNİ ANLAMAK VE VÜCUDU YENİDEN EĞİTMEK
KARATE 1 PREMİER LİG, SEZONU İSTANBUL’DA AÇIYOR!

WKF’nin prestijli organizasyonu Karate-1 Premier Liğ, sezonunu İstanbul’da başlıyor!

WKF’nin yıllık faaliyet proğramında yer alan ve prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen Karate-1 Premier Liğ sezonu açıyor! Elit sporcuların yarışacağı ve karatenin kalbinin atacağı Karate-1 Premier Liğ’in ilk etabı 23-25 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul Başakşehir Spor Salonu’nda gerçekleşiyor.

Son Dakika: Gözler tatamiye çevrildi…

Hazırlıkları tamamlanan enkinlikte artık gözler tatamiye çevrildi! Premier’in ilk etabına 65 ülke, 384 sporcu, 12 kategride 32 yarışmacı yer alıyor ve 48 madalya dağıtılacak.

