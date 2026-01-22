KARATE 1 PREMİER LİG, SEZONU İSTANBUL’DA AÇIYOR!
WKF’nin prestijli organizasyonu Karate-1 Premier Liğ, sezonunu İstanbul’da başlıyor!
WKF’nin yıllık faaliyet proğramında yer alan ve prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen Karate-1 Premier Liğ sezonu açıyor! Elit sporcuların yarışacağı ve karatenin kalbinin atacağı Karate-1 Premier Liğ’in ilk etabı 23-25 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul Başakşehir Spor Salonu’nda gerçekleşiyor.
Son Dakika: Gözler tatamiye çevrildi…
Hazırlıkları tamamlanan enkinlikte artık gözler tatamiye çevrildi! Premier’in ilk etabına 65 ülke, 384 sporcu, 12 kategride 32 yarışmacı yer alıyor ve 48 madalya dağıtılacak.