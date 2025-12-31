SENSEİ EROL GÜLAL:

KARADENİZ’DEN İSVİÇRE’YE UZANAN DEV BİR YAŞAM!

*



Yakup MELETLİ – SIYAHKUŞAK

Sensei Erol Gülal, Giresun Görele doğumlu olup, Batı Karadeniz’in ​Zonguldak ilinden İsviçre’ye uzanan yaşamında vatan sevgisi her zaman ağır bastı ve karate sporu onun adeta vazgeçilmezi oldu.

İsviçre’de yaşamını ve spor hayatını sürdüren Sensei Erol Gülal aslen 1957 Giresun Görele doğumlu, 2 çocuk Babası, 3 torun dedesidir. Çoğu kişler gibi Bruce Lee nin filimlerinden esinlenerek 1973 lerde spora başladı.

Zonguldak’ta o zamanlar karate olmadığından, Erol Gülal Taekwondo’ya, kardeşiyle beraber başladı. 1 buçuk yıl devam etti, İstanbul’dan aynı zamanda Karate hocası olan bir mühendisin Zonguldağa gelmesiyle Erol Gülal Karate-Do’ya başlamış oldu.

1980 lerde İsviçre’ye yerleşen Erol Gülal, bulunduğu ülke İsviçrede Karate-Do sevdası onun oradada yakasını bırakmadı. Irkcılık ve insan ayrımı gibi kötü şeyler olsada çaresiz Karate-Do yaşamını oradada devam ettirdi. Karate-Do aşkı öyle bir şeyki bulunduğu ülkede adeta yeni baştan başladı. Erol Gülal 3 kere kemer imtihanında bırakılmasına, önü kesilmek istenmesine rağmen o inatla Karate-Do’ya büyük bir bağlılıkla pes etmeden devam etti.

İsviçre’de düzenlenen şampiyonalarda 4 sene kata yarışmalarında şampiyon olmuştur.

Sensei Erol Gülal 10 yıl İsviçre Karate Federasyonu’nun teknik kurulunda görev aldı. Gülal daha Sonra Türk arkadaşların kurulu organizasyona girdi.

4 Dan’ı Hitochi KASUYA’dan World Shotokan karate Federation (WSKF) çatısı altında aldı.

Daha sonra orada anlaşamayan Sensei Gülal, ayrıldıktan sonra, Amerikan Japan Karate Assocıatıon(AJKA) katılma kararı alarak 5 ve 6. cı danını aldı.