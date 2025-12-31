SON DAKİKA!
WKF, 2026 YARIŞMA KURALLARINDA YENİ DÖNEM!
İstanbul Karateciler Spor Kulübü’nden Tarihi Başarı
HÜCRESEL SOLUNUM: YAŞAMIN ENERJİ KAYNAĞI
KARATE-DO’YA ADANMIŞ BİR ÖMÜR: KASIM DEMİR VE “BEDENİN BİLGELİĞİ”
MUŞ KARATE TAKIMI 2025’TE ZİRVEYE KOŞTU, 191 MADALYA İLE TARİHİ BAŞARI
ARAS’IN YIDIZLARINA MADALYA YAĞMURU!
MANİSA’YA YAKIŞAN BİR LİG, ORAYA ÇOK YAKIŞACAK BİR FİNAL
TÜRKİYE YILDIZLAR KARATE LİĞİ MEHMET KARAASLAN ETABI’NDA ZİRVE 1461 FİGHT CLUB’IN
DOJO’DAN HAYATA UZANAN BİR TEKAMÜL YOLCULUĞU: SENSEİ AHMET ÇAVUŞ
TATAMİNİN RUHU, SANAYİNİN GÜCÜYLE BULUŞUYOR:
2027 AVRUPA OYUNLARI EV SAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASI RESMEN İMZALANDI
SENSEİ EROL GÜLAL: KARADENİZ’DEN İSVİÇRE’YE UZANAN DEV BİR YAŞAM!

