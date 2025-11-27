Mısır, 37 aradan sonra bir Dünya Karate Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor!

MISIR, DÜNYA KARATE ŞAMPİYONASI İLE TAÇLANDI!

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Son bir kaç yıl içinde düzenlediği organizasyonlar ile adından söz ettiren Mısır, dev şampiyonaya için yapılan hazırlıklardan sonra parlak bir şampiyona vaadediyor.

Kahire Uluslararası Stadyum Salonu’nda 27-30 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası’nın ev sahibi ülke övgü aldı! Mısır’ın uluslararsı şampiyona düzenlemede rol model haline geldiğini ve uzun bir aradan sonra turnuvaya ev sahipliği yapmasının Uluslararası Federasyonu’nun güvenini ve üstün organizasyon kabiliyetlerini yansıttığına dikkat çekildi.

Başkan Antonio Espinos: “Organizasyon başarılarının uzun bir rekoruyla doruğa ulaştı.”

Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos, Mısır’ın 37 yıllık bir aradan sonra Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapma seçiminin geçici bir karar olmadığını, ancak Kahire’nin son yıllarda elde ettiği organizasyon başarılarının uzun bir rekoruyla doruğa ulaştığını söyledi.

Mısır Karate Federasyonu Başkanı Sayın Mohamed Al-Dahrawy’de 37 yıl sonra gelen şampiyonaya dikkat çekerek, Kahire’de Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapmanın Mısır’ın adına, kıta ve uluslararası statüsüne uygun bir organizasyonun sağlanması için gösterilen büyük çabaları yansıttığı ve bunun bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Kahire, Karate’nin büyük etkinliklerine ev sahipliği yaptı, tecrübe kazandı!

Kahire, sporun en önemli etkinliğine 1988’deki son ev sahipliğinin ardından tekrar ev sahipliği yapması, son yıllarda Karate 1 – Premier Lig etkinliklerine, kıta şampiyonalarına ve diğer büyük yarışmalara ev sahipliği yaparak önemli bir karate merkezi olma rolünü güçlendirdi. Şehrin spora olan deneyimi ve tutkusu, onu bu önemli etkinlik için uygun bir ülke olmasını sağladı.