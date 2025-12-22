SURVİVOR 2026 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

SON DAKİKA!
Acun Ilıcalı’nın heyecanla beklenen yeni sezon kadrosunu parça parça açıklamasıyla birlikte, hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımındaki isimler netleşmeye başladı.

Haber Merkezi

Vee, Survivor 2026 için geri sayım başladı. Televizyon dünyasının en zorlu yarışması Survivor 2026 sezonuyla TV 8’de ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı’nın heyecanla beklenen yeni sezon kadrosunu parça parça açıklamasıyla birlikte, hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımındaki isimler netleşmeye başladı. Murat Arkın ve Bayhan gibi isimlerin yanında milli sporcularda yer alıyor ile sürpriz yarışmacılaryer alıyor.

Bu yıl Survivor Ünlüler-Gönüllüler” formatıyla geri dönüyor.

Murat Arkın

Murat Arkın

Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kadroyu bir bir duyururken, izleyiciler Dominik parkurlarındaki yeni rekabetin heyecanına tanık olacak. Şarkıcılar, oyuncular ve şampiyon sporcuların yer aldığı dev kadro, adada hayatta kalma mücadelesi verecek.

Yarışmanın takipçileri için müjdeli haber geldi.

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler programı, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe günü yayın hayatına merhaba diyecek. Gelenekselleşen “ilk bölüm” heyecanıyla yarışmacılar Dominik’e ilk adımlarını atacaklar.

SURVİVOR ÜNLÜLER:

Survivor 2026 ünlüler takımında Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan yer alıyor.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER:

”Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler, Başak Cücü.”

