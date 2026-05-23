MALATYALI ANTRENÖR TURGUT GÜRGÖZE MİLLİ TAKIM HEYETİNDE GÖREV ALACAK

Malatyalı Antrenör Turgut Gürgöze Milli Takım Teknik Heyeti’nde Görev Alacak

Muhammet K. GULŞEN – SİYAHKUŞAK

Malatya’nın gururu, aynı zamanda Elazığ’da polis memuru olarak görev yapan ve Gakgo Spor Kulübü Karate Antrenörü olan Turgut Gürgöze, Türkiye Karate Federasyonu tarafından Milli Takım Teknik Heyeti’ne davet edildi.

Başarılı antrenörümüz, 28-31 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’nda önemli bir görev üstlenecek.

Turgut Gürgöze’nin başarıları bununla da sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde Sakarya’da gerçekleştirilen Türkiye Yıldızlar Ligi Finalleri’ne katılan Gürgöze, öğrencileriyle birlikte 18 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu önemli başarı, hem Malatya’yı hem de ülkemizi gururlandırdı.

Milli takım teknik heyetinde yer alarak uluslararası bir turnuvada görev alacak olan Turgut Gürgöze, Türk sporuna katkı sunmaya devam ediyor. Şampiyonada elde edilecek başarılarla hem Malatya’nın hem de Türkiye’nin adını duyurmayı hedefleyen Gürgöze’ye başarılar diliyoruz.