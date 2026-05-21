ADANA KARATESİNDE YENİ DÖNEM: BURAK GÜLMEZ GÖREVE ATANDI!

Vasfi Aşçı

Adana karate camiasında bayrak değişimi heyecanı yaşanıyor. Adana Gençlik ve Spor İl Koordinatörü Burak Gülmez, Türk karatesinin zirvesinin ve yerel idarenin ortak tensipleriyle Adana Karate İl Temsilciliği görevine getirildi. Bu stratejik atama, Adana’da karate sporunun çehresini değiştirecek yeni bir vizyonun da ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Mustafa Loğoğlu ve Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Başkanı Sayın Ercüment Taşdemir’in ortak tensipleriyle, Adana Karate İl Temsilciliği görevine Adana Gençlik ve Spor İl Koordinatörü Sayın Burak Gülmez atandı. Genç, dinamik ve spora adanmış kimliğiyle tanınan Gülmez’in bu göreve getirilmesi, Adana spor kamuoyunda ve karate camiasında büyük bir heyecan ve memnuniyetle karşılandı.

Başkan Ercüment Taşdemir: “Burak Gülmez, Adana Karatesini Şahlandıracaktır”

Atamaya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Sayın Ercüment Taşdemir, Burak Gülmez’e olan güvenini ve övgü dolu sözlerini şu ifadelerle dile getirdi:

“Adana, Türk karatesinin en önemli yetenek havuzlarından ve lokomotif şehirlerinden biridir. Bu değerli bayrağı, spora olan tutkusunu, koordinasyon yeteneğini ve çalışma azmini yakından bildiğimiz genç kardeşimiz Burak Gülmez’e emanet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Federasyon olarak her zaman yanındayız.”

Çiçeği Burnunda İl Temsilcisi Burak Gülmez: “Hedefimiz Adana’yı Karatenin Zirvesine Taşımak”

Görevi devraldıktan sonra ilk açıklamalarını yapan ve Adana karatesi için çizdiği vizyoner hedefleri paylaşan yeni İl Temsilcisi Burak Gülmez, adeta adanmışlık dersi verdi. Adana karatesini bir marka haline getirmekte kararlı olduğunu belirten Gülmez, şunları söyledi:

“Beni bu onurlu göreve layık gören Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Mustafa Loğoğlu’na ve Federasyon Başkanımız Sayın Ercüment Taşdemir’e şükranlarımı sunuyorum. Bu bir bayrak yarışıdır ve devraldığımız bu mukaddes bayrağı çok daha yukarılara taşımak en büyük sorumluluğumuzdur.

Bizim vizyonumuz; Adana’da karateyi sadece bir spor dalı olarak değil, gençlerimizin karakterini, disiplinini ve geleceğini inşa eden bir yaşam felsefesi olarak yaygınlaştırmaktır. Salonlarımızda ter döken her bir evladımızın daha güçlü, daha modern şartlarda yetişmesi için gece gündüz demeden çalışacağız. Hedefimiz net: Adana’yı Türk karatesinin zirvesine yerleştirmek, milli takımlarımıza yeni yıldızlar kazandırmak ve ilimizi dünyada temsil edecek sporcular yetiştirmektir. Adana karate camiasının tüm paydaşlarıyla el ele, omuz omuza vererek büyük başarılara imza atacağız. Yeni dönemin tüm camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Adana Karatesinin Geleceği

Bu yeni dönemde öne çıkan hedefler şunlar:

— Genç yeteneklerin keşfi ve geliştirilmesi

— Antrenör eğitimlerinin yaygınlaştırılması

— Kulüpler arası işbirliğinin artırılması

— Ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarının sürdürülmesi

Azim ve Kararlılık Vurgusu

Adana Karate İl Temsilciliği’nden yapılan resmi açıklamada ise tüm karate kulüpleri ile, sporun ve sporcuların başarısı için çalışmaların azim, kararlılık ve büyük bir disiplinle sürdürüleceği belirtilerek, tüm kamuoyuna saygıyla duyuruldu. Camia, genç başkan Burak Gülmez liderliğinde başlayacak yeni başarı hikayelerine kilitlenmiş durumda.