Antalya’da: Süper Lig’e Hüzünlü Veda!

Vasfi Aşçı

Trendyol Süper Lig’de sezonun final haftası, Corendon Airlines Stadyumu’nda eşine az rastlanır bir futbol dramına sahne oldu. Antalyaspor, kendi evinde Samuel Ballet’nin 79. dakikada attığı nefis golle sahadan 1-0 galip ayrılmasına rağmen küme düşmekten kurtulamadı. Kırmızı-beyazlılar, 2013-2014 sezonundan sonra ilk kez Süper Lig’e veda etti.

33 Haftalık Bilanço ve Acı Senaryo

Sezon boyunca istikrarsız bir grafik çizen Akdeniz ekibi, geride kalan 33 haftada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet alarak 29 puanda kalmıştı. Ligin 16. sırasında yer alan Antalyaspor’un kaderi bu son maça kalmıştı. Küme düşme hattından kurtulabilmek için kırmızı-beyazlılara yalnızca galibiyet yetmiyor, aynı zamanda rakiplerinin de puan kaybetmesi gerekiyordu. Sahada kazanılan 3 puana rağmen, rakiplerin hata yapmaması korkulan senaryoyu gerçeğe dönüştürdü.

Rakiplerin Sonuçları Hesapları Altüst Etti

Mücadele boyunca tribünlerin gözü kulağı bir yandan da rakiplerindeydi. Küme düşme endişesini yakından hisseden Kasımpaşa, Eyüpspor ve Gençlerbirliği bu kritik virajda istedikleri sonuçları almayı başardılar.

Eyüpspor, Fenerbahçe önünde 2-0 öne geçip maçın 3-2’ye gelmesiyle Antalya tribünlerini umutlandırsa da, uzatmalarda bulduğu golle sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Kasımpaşa, Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederken, Gençlerbirliği de deplasmanda Trabzonspor’u 3-0 yendi. Rakiplerinin kazandığı bu haftada, Antalyaspor’un aldığı galibiyet ligde kalmasına yetmedi.

Samuel Ballet’nin Golü Yalnızca Teselli Oldu

Mücadelenin 79. dakikasında sahneye çıkan Samuel Ballet, jeneriklik bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından köşe gönderini kıracak kadar büyük bir coşku yaşayan Ballet, bu sevinç nedeniyle sarı kart gördü. Tribünleri ayağa kaldıran bu muhteşem gol, ne yazık ki takımın lige veda edişini engelleyemedi ve sadece buruk bir teselli olarak kaldı.

Futbolun Dramı Sahaya Yansıdı

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Corendon Airlines Stadyumu adeta sessizliğe büründü. Yıllarca Süper Lig’de başarıyla mücadele eden takımlarının lige veda edişine tanıklık eden Antalyalı futbolseverler, büyük bir üzüntü yaşadı.

Saha içinde ise tam bir dram vardı. Galibiyete rağmen küme düşme acısıyla sarsılan Antalyasporlu birçok futbolcu yeşil sahayı terk edemedi. Maçın kahramanı Samuel Ballet, saha ortasında oturarak gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşanılan büyük hüzne rağmen, Antalyalı taraftarlar maçın bitiminde takımlarını alkışlayarak tünelden uğurladı ve hüzünlü vedaya centilmence bir nokta koydu.