EŞME ORTAOKULU’NDA “DÖRT MEVSİM ŞİİR GECESİ”NE BÜYÜK İLGİ

Vasfi Aşçı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Eşme Ortaokulu tarafından düzenlenen “Dört Mevsim Şiir Gecesi”, sanat, eğitim ve dayanışmayı buluşturan anlamlı bir etkinlik olarak yoğun katılımla gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve çok sayıda davetlinin yer aldığı program, duygusal ve coşkulu anlara sahne oldu.

Etkinliğe Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Belediye Başkan Yardımcısı Enes Emengen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemil Akkaya, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şendoğan, Kartepe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cafer Güzel, İl MEM Şube Müdürleri Şeref Yüksel Bölükbaşoğlu ve Tuncer Cabak, İzmit İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan, MHP İl Başkan Yardımcısı Fehmi Aydın, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Murat Yılmaz, Türk Eğitim-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Harun Künü, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Soner Polat ve Geleceğe Adımlar Derneği Başkanı Avukat Elif Görgülü katıldı.

Program, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve edebiyat dünyamıza değer katan şairler anısına yapılan saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Edebi atmosferde gerçekleşen gecede öğrenciler, öğretmenler ve veliler sahne alarak dört mevsim temalı şiirler ve şarkılar seslendirdi. Sonbaharın hüznü, kışın dinginliği, ilkbaharın umudu ve yazın coşkusu sahnede hayat buldu.

Eşme Ortaokulu Müdürü Orhan Kaya konuşmasında etkinliğin amacına değinerek uzun zamandır öğrencilerin şiir etkinliklerini bu sahnede gerçekleştirdiklerini belirtti. Kaya, “1-7 Nisan Kanser Haftası olması hasebiyle lösemili çocukların yararına kullanmak üzere anlamlı bir etkinliğe imza atıyoruz. Öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz şiirler okuyacaklar, şarkılar söyleyecekler. Hep beraber hem burada sanatın bütün renklerini yaşayacağız hem de lösemili çocuklarımıza destek olacağız.” ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Orhan Kaya, okul aile birliği ve öğretmenlerin büyük katkılarıyla hazırlanan programın tüm katılımcılar tarafından ilgiyle ve hayranlıkla izlendiğini de vurguladı. Öğrencilerin sahnedeki performansları kadar velilerin ve öğretmenlerin de aktif rol alması, birlik ve beraberliğin güçlü bir örneğini ortaya koydu.

1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikten elde edilen gelirlerin lösemili çocuklara bağışlanacak olması geceye ayrı bir anlam kattı. Katılımcılar hem sanatın birleştirici gücünü yaşadı hem de önemli bir sosyal sorumluluk projesine destek verdi.

Eşme Ortaokulu’nun düzenlediği bu özel etkinlik, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunarken, sanatın iyileştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Dört mevsimin şiirle buluştuğu gece, katılımcıların hafızasında yer edecek örnek bir organizasyon olarak değerlendirildi.

