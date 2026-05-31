TÜRKİYE BALKAN’DA TARİH YAZDI: KARATEDE ZİRVEDEYİZ!

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Minik Karatecilerden Büyük Başarı!

İstanbul’da gerçekleştirilen 30. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’nda Türkiye, toplamda 80 madalya kazanarak genel klasmanda zirveye yerleşti.

Ay-yıldızlı sporcuların üstün performansı, Türk karatesinin altyapıdaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

13 Ülkeden 1.700 Sporcu İstanbul’da Buluştu

29-31 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenen ve Balkan coğrafyasının en prestijli karate organizasyonlarından biri olan şampiyonaya, 13 ülkeden yaklaşık 1.700 sporcu katıldı. Geleceğin yıldızlarını bir araya getiren bu dev etkinlikte, minik sporcuların teknik becerileri ve mücadele azmi izleyenlerden büyük alkış topladı.

Türk Milli Takımı’ndan Madalya Rekoru

Balkan Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı, sergilediği üstün performansla adeta tarih yazdı. 19 altın, 25 gümüş ve 36 bronz madalya olmak üzere toplamda 80 madalya kazanan ay-yıldızlı sporcular, şampiyonayı genel klasman lideri olarak tamamladı. Bu başarı, Türk karatesinin altyapıdaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

“Her Bir Sporcumuzla Gurur Duyuyoruz”

Türk Milli Takımı sporcuları, şampiyona boyunca tatamide gösterdikleri azim ve centilmenlikle büyük takdir topladı. Milli sporcularımız, kazandıkları madalyalarla İstiklal Marşı’nı Balkanlar’da yankılatarak ülkemizi gururlandırdı. Turnuva sonrası yapılan açıklamalarda, mücadele eden tüm sporculara ve bu başarıda emeği geçenlere teşekkür edildi.

Başarının Mimarları: Antrenörler ve Teknik Ekip

Türk sporunun geleceğini inşa eden antrenörler, teknik ekip ve sporcuların yetişmesinde emeği geçen kulüpler büyük övgü aldı. Ayrıca şampiyonanın uluslararası standartlarda gerçekleşmesini sağlayan hakemler ve organizasyon ekibinin özverili çalışmaları da takdirle karşılandı.

Türk Karatesinin Geleceği Parlıyor

Türk karatesinin altyapıdaki bu görkemli başarısı, büyükler kategorisinde de dünya podyumlarında istikrarlı bir şekilde yer alacağımızın en güçlü göstergesi oldu. Ay-yıldızlı minik yürekler, Türkiye’nin spordaki yükselişine ışık tutmaya devam ediyor.