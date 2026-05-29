MUAY THAI FEDERASYONU ÇANAKKALE İL TEMSİLCİSİ VE TEKNİK KURUL ÜYESİ SERDAR GÖKÇE’DEN BAYRAM MESAJI

Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Muay Thai Federasyonu Çanakkale İl Temsilcisi ve Teknik Kurulu Üyesi Serdar Gökçe, mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımlayarak tüm İslam aleminin ve Muay Thai camiasının bayramını tebrik etti.

Türkiye Muay Thai Federasyonu Çanakkale İl Temsilcisi ve Teknik Kurulu Üyesi Serdar Gökçe, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda bayram günlerinin taşıdığı manevi iklime, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularına dikkat çekti.

Görsel bir tebrik mesajı ile camiaya ve vatandaşlara seslenen Serdar Gökçe, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurban Bayramı’nın; ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur, mutluluk ve kardeşlik getirmesini dilerim. Başta Çanakkale’deki sporcularımız ve hemşehrilerimiz olmak üzere, tüm Muay Thai ailemizin, antrenörlerimizin, hakemlerimizin ve aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar; sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ederim.”

Başkan Hasan Yıldız Liderliğinde Kenetlendik

Mesajında federasyon bünyesindeki birlik ruhuna ve yakalanan uluslararası başarı ivmesine de değinen Çanakkale İl Temsilcisi ve Teknik Kurul Üyesi Serdar Gökçe, Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız’ın liderliğinde, Türk Muay Thai sporunu dünya arenasının zirvesinde tutmak için hem yerelde hem de teknik kurullarda büyük bir azim, inanç ve aile bilinciyle çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Gökçe, Federasyon Başkanı Hasan Yıldız ve yönetim kurulunun da tüm camiaya bayram vesilesiyle en kalbi selamlarını, sevgilerini ve esenlik dileklerini ilettiğini sözlerine ekledi. Bayramınız Bayram Olsun