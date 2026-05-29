HALUK ÖNER HOCAMIZDAN ANLAMLI KURBAN BAYRAMI MESAJI

KAS-İSKELET SAĞLIĞINDA DÜZELTİCİ EGZERSİZLERİN ÖNEMİ "Günümüz modern yaşam tarzı, hareketsizlik ve yanlış postür alışkanlıkları, kas-iskelet sistemi üzerinde ciddi dengesizliklere yol açabiliyor."
Muhammet K. GÜLŞEN

Türk karatesine uzun yıllar boyunca sporcu, antrenör, hakem ve yazar kimliğiyle çok yönlü hizmetler sunan, camianın sevilen ve saygı duyulan isimlerinden Haluk Öner, Kurban Bayramı dolayısıyla anlamlı bir kutlama mesajı yayımladı.

Bilgi birikimi, yetiştirdiği sporcular ve kaleme aldığı yazılarla karate kültürünün nesilden nesile aktarılmasında önemli bir rol üstlenen tecrübeli hoca Haluk Öner, mesajında birlik, beraberlik ve dostluk vurgusu yaptı.

“Kardeşlik ve Huzur Getirmesini Diliyorum”

Türkiye Karate Federasyonu bünyesinde antrenör, hakem ve yazar olarak çalışmalarını başarıyla sürdüren Haluk Öner, bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurban Bayramı’nın; ülkemize, aziz milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk ve kardeşlik getirmesini dilerim. Bu mübarek günlerin manevi ikliminde kenetlenerek yarınlara çok daha güçlü adımlarla ilerleyeceğimize inanıyorum. Başta karate ailemiz olmak üzere, tüm antrenörlerimizin, hakemlerimizin, sporcularımızın ve halkımızın Kurban Bayramı mübarek olsun.”

Camianın Değerli İsmi Haluk Öner
Gerek tatamideki disiplini gerekse spor basınındaki ve edebiyattaki yapıcı kalemiyle karate camiasında haklı bir saygınlığa sahip olan Haluk Öner hocamızın bayram vesilesiyle yayımladığı bu samimi mesaj, spor çevrelerinde büyük bir memnuniyetle karşılandı.

