KARATE FEDERASYONU AS BAŞKANI HAYRETTİN HAMURCU’DAN ANLAMLI BAYRAM MESAJI

Muhammet K. GÜLŞEN

Türk karatesini ulusal ve uluslararası arenada zirveye taşımak adına büyük projelere imza atan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir’in güçlü yönetiminde As Başkanlık görevini yürüten Hayrettin Hamurcu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Ercüment Taşdemir’in vizyoner liderliğinde, Türk karatesinin kurumsal yapısını güçlendirmek ve Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandırmak adına yönetim kurulunda önemli sorumluluklar üstlenen As Başkan Hayrettin Hamurcu, yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma vurgusu yaptı.

“Birlik, Beraberlik ve Huzur Getirmesini Dilerim”

Türkiye Karate Federasyonu As Başkanı Hayrettin Hamurcu, bayram mesajında şu ifaderlere yer verdi:

“Kurban Bayramı’nın; ülkemize, aziz milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk ve kardeşlik getirmesini dilerim. Bu mübarek günlerin manevi ikliminde kenetlenerek Türk sporu ve karate camiası olarak yarınlara çok daha güçlü adımlarla ilerleyeceğimize inanıyorum. Başta karate ailemiz olmak üzere; Federasyon Başkanımız Sayın Ercüment Taşdemir’in, tüm kurullarımızın, değerli antrenörlerimizin, hakemlerimizin, sporcularımızın ve halkımızın Kurban Bayramı mübarek olsun.”

Karate Camiasında Güçlü Yönetim ve Güven Dönemi

Göreve geldiği günden itibaren şeffaf, birleştirici ve başarı odaklı yönetim anlayışıyla takdir toplayan Federasyon Başkanı Ercüment Taşdemir ile As Başkan Hayrettin Hamurcu arasındaki bu güçlü koordinasyon ve takım ruhu, camiada büyük bir memnuniyet yaratıyor. Yönetim kademesindeki bu güçlü birliktelik, Türk karatesinin gelecekte imza atacağı yeni şampiyonlukların ve başarıların en büyük teminatı olarak değerlendiriliyor.

Etiketler:

Türk karatesini ulusal ve uluslararası arenada zirveye taşımak adına büyük projelere imza atan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir’in güçlü yönetiminde As Başkanlık görevini yürüten Hayrettin Hamurcu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.