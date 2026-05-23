ANADOLU KARATE LİĞİ’NDE İLK ETAP HEYECANI SULTANBEYLİ’DE BAŞLIYOR

‘Turnuvanın Nabzını Vasfi Aşçı Tutacak!’

Anadolu Karate Ligi’nde İlk Etap Heyecanı Sultanbeyli’de Başlıyor…

Karate camiasının büyük bir heyecanla beklediği 2026 Anadolu Karate Ligi 1. Etap müsabakaları, İstanbul Sultanbeyli Spor Salonu’nda tatamiye iniyor.

Türkiye’nin dört bir yanından geniş bir katılımla gerçekleşecek bu dev organizasyonda, Kocaeli bölgesi ulusal basının deneyimli ismi Vasfi Aşçı da basın ve medya görevini üstlenerek turnuvanın nabzını tutacak.

Anadolu Karate Ligi, 2026 sezonunun perdelerini Sultanbeyli’de açıyor. Farklı yaş gruplarında yüzlerce sporcunun kata ve kumite branşlarında kürsü mücadelesi vereceği organizasyon, iki gün boyunca adeta bir karate şölenine sahne olacak.

Geleceğin şampiyonlarını buluşturacak bu büyük turnuvada heyecan şimdiden zirveye çıkmış durumda.

Medya Görevi Deneyimli İsme Emanet

Kocaeli bölgesinin uluslararası karate hakemi ve aynı zamanda Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Basın ve Medya Kurulu Üyesi olan usta gazeteci Vasfi Aşçı, bu kritik organizasyonda basın ve medya görevini yürütecek. Camianın yakından tanıdığı Aşçı, turnuvanın basına yansıması ve en doğru şekilde aktarılması noktasında sorumluluk üstlenecek.

İki Gün Boyunca Kesintisiz Bilgi Akışı

Müsabakaların başlangıcından madalya törenlerine kadar organizasyonun tüm detaylarını yakından takip edecek olan Vasfi Aşçı, iki gün boyunca sporun nabzını tutarak en sıcak gelişmeleri, heyecan dolu anları ve tatamiden özel enstantaneleri anlık olarak aktaracak.

Deneyimli ismin objektifinden ve kaleminden çıkacak haber, röportaj ve görseller, karate ailesinin turnuvayı anbean takip etmesini sağlayacak.

Türkiye Karate Federasyonu kurallarına göre yönetilecek olan ligin ilk etabında, teknik ve hakem toplantılarının ardından başlayacak zorlu mücadeleler şimdiden büyük merakla bekleniyor.