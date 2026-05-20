QİNLONG’UN İNCİSİ VE KARAGÖL EFSANESİ

𝕐𝕖𝕟𝕚 𝕪𝕒𝕫𝕚 𝕕𝕚𝕫𝕚𝕤𝕚: 𝟞

Böylece saatler süren kılıç dersleri başladı ve genç Lin, usta Lü Dongbin’den teknik üstüne teknik, bilgi üstüne bilgi ve daha bir sürü şeyler öğrenmeye başladı.

Lü Dongbin usta gerçekten harika şeyler öğretiyordu. Ve işin garibi ise her bir kılıç tekniğinin içinde bir ejderha figürü mutlaka yer alıyordu. “Yeşil Ejderha Sudan Çıkar” “Ejderha Kuyruğunu Sallar” “Bulutlar Arasında Uçan Ejderha” v.s. Bu isimler karşısında genç Lin merakını bir türlü yenemiyordu.

Aynı zamanda bu isimler o an da ki hareketin ruhunu tarif ediyordu. Örneğin yükselen spiral bir kesiş hareketi “göğe çıkan ejderha” gibi yorumlanıyor. Qi akışının kesintisiz ve kıvrımlı olması durumu “ejderhanın gökyüzünde süzülmesi” metaforuyla anlatılıyordu. Sanki bütün kılıç tekniklerinin altında “ejderha çağırma” gibi mistik bir anlamdan çok; enerji, akış, ruh hâli ve hareket kalitesini anlatan metaforlar dans ediyordu.

Genç Lin’ in de içinde yer aldığı tüm köylülerin korkarak dile getirdikleri ejderha kavramı usta Lü Dongbin sayesinde kötü bir yaratık değil; tam tersine bilgelik, göksel güç, denge, yağmur ve yaşam enerjisinin sembolü olarak öne çıkmaya başlamıştı. En çok da “Omurganı ejderha gibi hareket ettir.” Sözleri genç Lin için çok daha farklı şeylere yol açıyordu. Bu cümlenin derinliğinde ejderhanın: yıkıcı kaos değil, doğayla uyumlu güç anlamına geldiği dile getiriliyordu sanki. Bütün çalışma “yumuşaklıkla gücü yönetme” felsefesiyle çok uyumlu halde ilerlemeye devam etti. Ve bu eğitim tam 3 gün boyunca sabah, tan ağarırken başladı ve güneş batana kadar devam etti.

Kılıç ustası Lü Dongbin’ e göre artık genç Lin, sıradan bir köylü olmaktan çok, bir silahşör gibi eğitilmiş durumdaydı ve görevine devam edip, kara göl mağarasına tek başına ve korkusuzca girebilirdi.

-Dinle lin, dedi usta Lü dongbin. Sana öğreteceklerim bu kadar. Gerisi sana kalmış. Bütün savaş sanatları baştan sona kadar ne çalışılır ne de öğretilir. Usta, sana kapıyı açar kapıdan içeri girmek ve ne kadar ilerleyeceğinse sana kalmıştır. Ne kadar bilirsen o kadar uzağa gidersin! Ne kadar öğrenirsen o kadar az bildiğini fark edersin! Öğrendiklerini ne kadar tekrar edersen o kadar kolaylaştırırsın. Bütün savaş sanatları dışarıdan içeri doğru başlayan yolculuğa benzer. Ne kadar içeri girip, ilerlersen o kadar dışarı çıkarsın! Dışarının kuvvetli oluşu, içerinin derinliğine bağlıdır! İçin ne kadar kuvvetli ve derinse dışın da o kadar kuvvetli ve güçlü olur. Dışarıdan gelen bütün darbeler içerideki derinliğin buyunca bertaraf edilebilir. Dışarısının varlığı, gücü ve dayanıklılığı içerinin genişliği, derinliği ve serinliğine bağlıdır. Ama en önemli şeyi asla aklından çıkarma!

Devam edecek…

Mehmet Nesimi YILMAZ