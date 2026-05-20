DOĞU ANADOLU’DA 5.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bugün Doğu Anadolu Bölgesi’nde meydana gelen ve çevre illerde yoğun şekilde hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlarda endişe yarattı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı öğrenilirken, Türkiye Muaythai Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Erdoğan Aydın, konuyla ilgili bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Aydın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Doğu Anadolu Bölgemizde gerçekleşen deprem nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Başta depremden etkilenen bölgelerdeki antrenörlerimiz, hakemlerimiz, sporcularımız ve kıymetli aileleri olmak üzere tüm bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız ve kalbimiz sizlerle. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun.”

Depremden etkilenen bölgelerde vatandaşların güvenliği ve sağlığı için çalışmalar sürdürülürken, tüm Türkiye’nin kalbi deprem bölgesiyle birlikte atıyor. Erdoğan Aydın’ın mesajı, spor camiasında ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

