KARATE MİLLİ TAKIMI FRANKFURT’TA FİNAL HEYECANI YAŞIYOR

Karate Milli Takımı Frankfurt’ta Final Heyecanı Yaşıyor…



Bugün Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen Karate turnuvasında, Türkiye’yi temsil eden milli sporcularımız 4 farklı final mücadelesinde boy gösterecek.

Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için tatamiye çıkacak sporcularımızın isimleri ve kategorileri şu şekilde:

– 🥋 Enes Özdemir: Erkek Kata Finali

– 🥋 Uğur Aktaş: +84 Kg Erkek Kumite Finali

– 🥋 Ömer Faruk Yürür: -75 Kg Erkek Kumite Finali

– 🥋 Fatma Naz Yenen: -61 Kg Kadın Kumite Üçüncülük Finali

Milli sporcularımızın üstün performans sergileyerek ülkemizi gururlandıracağına olan inancımız tam. Turnuva kapsamında yarın ise 4 ferdi kategoride mücadeleler devam edecek. Ayrıca Erkek ve Kadın Takım Kata, Kadın Kumite, Kadın ve Erkek Para Karate dallarında da temsilcilerimiz tatamiye çıkarak madalya için ter dökecek.

Türkiye Karate Federasyonu olarak sporcularımıza başarılar diliyor, tüm Türkiye’nin dualarının onlarla olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Ay-yıldızlı bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırmak için mücadele eden milli takımımıza desteklerimizi sunuyoruz.