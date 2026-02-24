Milli Takım Kampında Gelecek Şekillendi

Vasfi Aşçı

Türkiye Karate Federasyonu tarafından hayata geçirilen KAREV Milli Takım Yıldızlar Altyapı Gelişim Kampı, yüksek tempolu antrenman programının ardından tamamlandı. 293 başarılı sporcunun yer aldığı kamp, Türk karatesinin geleceğine yönelik stratejik bir çalışma olarak öne çıktı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir de kamp sürecine katılarak sporcularla yakından ilgilendi. Altyapıya verilen değerin sahada somut şekilde hissedildiği organizasyonda, federasyon yönetiminin planlı ve uzun vadeli vizyonu dikkat çekti. Genç sporcuların gelişimine yönelik bu tür projelerin artarak devam edeceği mesajı verildi.

Teknik yapılanmada Shihan İsmet Turna öncülüğünde deneyimli bir antrenör kadrosu görev aldı. Milli Antrenör sensei Kamil Üci de ekibin aktif bir parçası olarak sporcularla birebir çalıştı ve yıllara dayanan tecrübesini genç yeteneklerle paylaştı. Teknik gelişimin yanı sıra disiplin, duruş ve karate-do kültürü üzerine yapılan vurgular kampın en önemli kazanımları arasında yer aldı.

Cumali Sarıdoğan’dan Sami Yeşilbaş’a, Hatice Aktaş’tan Mehmet Şahin ve Sibel Şahin’e kadar geniş bir teknik kadro, sporcuların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimi için yoğun mesai harcadı. Planlı program çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar, altyapı sporcularının performans seviyesini yukarı taşımayı hedefledi.

Kampın en ilgi gören bölümlerinden biri ise uluslararası arenada büyük başarılara imza atmış milli sporcuların tatamiye inmesi oldu. Serap Özçelik Arapoğlu, Eray Şamdan, Uğur Aktaş ve Merve Çoban genç sporcularla birlikte antrenman yaparak deneyimlerini aktardı. Şampiyon isimlerin sahadaki varlığı, altyapı sporcularına hem teknik katkı hem de güçlü bir motivasyon sağladı.

Kam p sonunda değerlendirmede bulunan Milli Antrenör Kamil Üci, “Geleceği güçlü kılmakistiyorsak altyapıya yatırım yapmalıyız. Karate-do sadece madalya kazandıran bir branş değil; karakter inşa eden bir disiplindir. Çocuklarımızı dünya standartlarında sporcular olarak yetiştirmek için hep birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başarıyla tamamlanan kamp, Türk karatesinin yarınları adına umut ve güven veren bir tablo ortaya koydu.