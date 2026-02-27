Vasfi Aşçı

Uşak’ın Üç İsmi Balkan Sahnesinde Türkiye İçin Mücadele Verecek

Uşak, karate branşında yetiştirdiği sporcularla adından söz ettirmeye devam ediyor. Uşak Karate Özlem Spor Kulübü’nün başarılı üç ismi, Büyükler Milli Takımı kadrosuna dahil edilerek 27 Şubat – 1 Mart 2026 tarihleri arasında Bosna-Hersek’te gerçekleştirilecek Büyükler Balkan Şampiyonası’nda ay-yıldızlı forma ile tatamiye çıkacak.

Türkiye Şampiyonası’nda finale kadar yükselerek dikkat çeken Ayşe Yılmaz ve Eşem Sude Tural ile U21 Avrupa Şampiyonası bileti alan Sude Kaçar, istikrarlı performanslarının karşılığını milli davetle aldı. Bu tablo, planlı çalışma ve doğru yönlendirmeyle gelen başarının açık bir göstergesi oldu.

Kulübün antrenörleri Özlem Güngör ve Dinçer Güngör öncülüğünde hazırlıklarını sürdüren sporcular, sadece kulüplerini değil, Uşak’ı ve Türkiye’yi temsil etmenin sorumluluğunu taşıyor. Balkan Şampiyonası’nda mindere çıkacak olan üç sporcu, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele verecek.

Bu önemli organizasyonda görev alacak tüm milli sporcularımıza ve teknik kadroya başarılar diliyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından gelen milli karatecilerimizin göstereceği performans, Türk karatesinin uluslararası alandaki gücünü bir kez daha ortaya koyacaktır. Uşak’ın üç temsilcisi de bu büyük sorumluluğun bilinciyle Balkan arenasında ülkemiz adına ter dökecek. 🇹🇷

#Uşak #BalkanŞampiyonası #MilliTakım #TeamTürkiye #TürkKaratesi #Karate #AyYıldız #UşakKarate