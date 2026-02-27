SON DAKİKA!
İrlandalı dövüşçü Conor McGregor, sosyal medyada paylaştığı ve daha sonra sildiği bir gönderiyle, uzun zamandır beklenen UFC'ye dönüşüne dair bir kez daha ipucu verdi.
CONOR McGREGOR DÖNÜŞÜNE DAİR İPUCU VERDİ!
CONOR McGREGOR DÖNÜŞÜNE DAİR İPUCU VERDİ!
YTKF KURUCU BAŞKANI İLHAN DEĞİRMENCİ İSTİFA ETTİ
YTKF KURUCU BAŞKANI İLHAN DEĞİRMENCİ İSTİFA ETTİ
SAVAŞ SANATLARI SPORLARINDA HER DEM BAŞARILI ve FORM’DA OLMAK
SAVAŞ SANATLARI SPORLARINDA HER DEM BAŞARILI ve FORM’DA OLMAK
Milli Takım Kampında Gelecek Şekillendi
Milli Takım Kampında Gelecek Şekillendi
MİLLİ ESKRİMCİ ALARA ATMACA AVRUPA ŞAMPİYONU
MİLLİ ESKRİMCİ ALARA ATMACA AVRUPA ŞAMPİYONU
BALIKESİR’DE KIRKLARELİ RÜZGÂRI: İKİ BRONZ, BİR TÜRKİYE HEDEFİ
BALIKESİR’DE KIRKLARELİ RÜZGÂRI: İKİ BRONZ, BİR TÜRKİYE HEDEFİ
TATAMİDE YENİ BİR YÜKSELİŞ: EFE GÜNSEVEN BÜYÜKLERDE İLK ADIMINI ATTI
TATAMİDE YENİ BİR YÜKSELİŞ: EFE GÜNSEVEN BÜYÜKLERDE İLK ADIMINI ATTI
AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI ÖZGÜVEN İNŞASI: KARATE İLE GÜÇLÜ VE BARIŞÇIL BİREYLER YETİŞTİRMEK
AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI ÖZGÜVEN İNŞASI: KARATE İLE GÜÇLÜ VE BARIŞÇIL BİREYLER YETİŞTİRMEK
Tataminin Sessiz Gücü: Kamil Uci Gözünü Yeniden Balkan Tacına Dikti
Tataminin Sessiz Gücü: Kamil Uci Gözünü Yeniden Balkan Tacına Dikti
VETERANLARDA YARIŞTI, PERFORMANSI İLE TAKDİR ALDI
VETERANLARDA YARIŞTI, PERFORMANSI İLE TAKDİR ALDI

Uşak’ın Üç İsmi Balkan Sahnesinde Türkiye İçin Mücadele Verecek

Uşak’ın Üç İsmi Balkan Sahnesinde Türkiye İçin Mücadele Verecek
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Vasfi Aşçı

Uşak’ın Üç İsmi Balkan Sahnesinde Türkiye İçin Mücadele Verecek

Uşak, karate branşında yetiştirdiği sporcularla adından söz ettirmeye devam ediyor. Uşak Karate Özlem Spor Kulübü’nün başarılı üç ismi, Büyükler Milli Takımı kadrosuna dahil edilerek 27 Şubat – 1 Mart 2026 tarihleri arasında Bosna-Hersek’te gerçekleştirilecek Büyükler Balkan Şampiyonası’nda ay-yıldızlı forma ile tatamiye çıkacak.

Türkiye Şampiyonası’nda finale kadar yükselerek dikkat çeken Ayşe Yılmaz ve Eşem Sude Tural ile U21 Avrupa Şampiyonası bileti alan Sude Kaçar, istikrarlı performanslarının karşılığını milli davetle aldı. Bu tablo, planlı çalışma ve doğru yönlendirmeyle gelen başarının açık bir göstergesi oldu.

Kulübün antrenörleri Özlem Güngör ve Dinçer Güngör öncülüğünde hazırlıklarını sürdüren sporcular, sadece kulüplerini değil, Uşak’ı ve Türkiye’yi temsil etmenin sorumluluğunu taşıyor. Balkan Şampiyonası’nda mindere çıkacak olan üç sporcu, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele verecek.

Bu önemli organizasyonda görev alacak tüm milli sporcularımıza ve teknik kadroya başarılar diliyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından gelen milli karatecilerimizin göstereceği performans, Türk karatesinin uluslararası alandaki gücünü bir kez daha ortaya koyacaktır. Uşak’ın üç temsilcisi de bu büyük sorumluluğun bilinciyle Balkan arenasında ülkemiz adına ter dökecek. 🇹🇷

 

#Uşak #BalkanŞampiyonası #MilliTakım #TeamTürkiye #TürkKaratesi #Karate #AyYıldız #UşakKarate

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.